26 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1908-1965) родился- казахский и советский поэт, переводчик русской литературы.

Уроженец западного Казахстана. Учился в Оренбургском Казахском народно-просветительском институте. Окончил Казахский педагогический институт (Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Ленинградского института литературы, истории и философии.

Трудовая деятельность: секретарь Союза писателей Казахстана (1932-1933); редактор Казгослитиздата (1933-1934); заместитель редактора газеты «Қазақ әдебиеті» (1936-1938); с 1946 года работал на ответственных должностях в правлении Союза писателей Казахстана и Казгослитиздате (совр. издательство «Жазушы»).

Первый сборник стихов «Жұлдыз жарығы» («Сияние звезд») вышел в 1932 году. Изданы книги «Нефстан», «Мотор жыры» («Песнь мотора»), «Күн тіл қатты» («Солнце заговорило»), «Мұз тұтқыны» («Пленники льда»), «Тасқын» («Поток»). В ранней поэзии Т. Жарокова преобладали лирические стихи. В дальнейшем главное место отведено гражданскому пафосу, социальным и философским мотивам. В основе поэмы «Күн тіл қатты» - подвиг летчиков, совершивших полет в стратосферу на высоте 22 тыс. метров и установивших мировой того времени рекорд. Мужество человека в борьбе с селем, обрушившимся на Алматы в 1921 году, показано в поэме «Тасқын». Стойкость народа в годы Великой Отечественной войны отражена в поэмах «Нарын», «Песнь о Зое». Казахстанской Магнитке в городе Темиртау посвящена поэма «Қырда туған құрыш». Он проявил себя новатором, расширил диапазон тем и форм казахской поэзии, способствовал обновлению казахского стихосложения. Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», «Домик в Коломне», «Граф Нулин», «Зимний вечер»; М. Лермонтова «Черкесы», «Преступник», а также ряд произведений Ш. Руставели, Т. Шевченко, Н. Некрасова, В. Маяковского, М. Алигер, А. Суркова.

Награжден двумя орденами Красного знамени, орденом «Знак Почета».

назад (1957) родился- казахский тромбонист, композитор и музыкальный педагог; заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в Караганде. Окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1981).

Трудовая деятельность: артист оркестра Московского объединения музыкальных ансамблей (1978-1979); артист оркестра Московского государственного цирка (1979-1982); преподаватель (1982-1984); старший преподаватель (с 1984 года); и.о. доцента кафедры духовых и ударных инструментов Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (1990); главный дирижер - художественный руководитель Государственного духового оркестра РК (1990-1996); старший военный дирижер - художественный руководитель Центрального военного оркестра Министерства обороны РК (с 1996 года); главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны (с 2009 года).

Преподаватель оперно-симфонического дирижирования; автор маршей для духового оркестра, «Winds of Kazakhstan», пьес для тромбона; статей в журналах, газетах.

Награжден орденом Петра Великого II степени (2007), медалью «ҚР Қарулы күштеріне 10 жыл». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1998).

назад (1977) родился- заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международная журналистика; Казахский инновационный гуманитарно-правовой университет, бизнес-администрирование.

Трудовая деятельность: журналист местного телеканала в Семипалатинске; корреспондент РТРК «Казахстан-Семипалатинск», ВКО (2005-2011); корреспондент телеканала «Евразия» (2011-2012); продюсер, главный редактор новостной службы, главный редактор канала «Хабар» (2012-2017); шеф-редактор телеканала «Хабар 24» (2017-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.