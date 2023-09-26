26 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

65 лет назад (1957) родился АХМЕТОВ Канат Мугинович - казахский тромбонист, композитор и музыкальный педагог; заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в городе Караганде. Окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1981).

Трудовая деятельность: артист оркестра Московского объединения музыкальных ансамблей (1978-1979); артист оркестра Московского государственного цирка (1979-1982); преподаватель (1982-1984); старший преподаватель (с 1984 года); и.о. доцента кафедры духовых и ударных инструментов Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1990); главный дирижер - художественный руководитель Государственного духового оркестра РК (1990-1996); старший военный дирижер - художественный руководитель Центрального военного оркестра Министерства обороны РК (с 1996 года); главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии г. Астаны (с 2009 года).

Преподаватель оперно-симфонического дирижирования; автор маршей для духового оркестра, «Winds of Kazakhstan», пьес для тромбона; статей в журналах, газетах.

Награжден орденом Петра Великого II степени (2007), медалью «ҚР Қарулы күштеріне 10 жыл». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1998).

52 года назад (1971) родилась АХМЕТНИЯЗОВА Лаура Мустафьевна - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт; Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию.

Трудовая деятельность: участковый терапевт в МСЧ «Фосфор», г.Шымкент (1993); главный специалист Южно-Казахстанской области филиала ФОМС (1997-2000); главный специалист управления здравоохранения Южно-Казахстанской области (2000-2005); начальник отдела Акмолинского областного управления комитета по контролю за качеством медицинских услуг (2005-2006); начальник отдела комитета по контролю за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2006-2008); менеджер АО «Национальный медицинский холдинг» (2008-2009); начальник управления комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2009-2010); заместитель начальника управления здравоохранения г.Астаны (2010-2011); заместитель директора департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2011-2013); председатель комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2013-2014); заместитель директора департамента стратегического развития Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2017); директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2018); заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2018-2019); заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК - Главный государственный инспектор по контролю в сфере оказания медицинских услуг Республики Казахстан (с 2019).

Имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»; медали, посвященные 20-летию и 25-летию Независимости Казахстана; почетную грамоту Республики Казахстан.

46 лет назад (1977) родился КОЖАЕВ Шалкар Мукашович - заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международная журналистика; Казахский инновационный гуманитарно-правовой университет, бизнес-администрирование.

Трудовая деятельность: журналист местного телеканала г. Семипалатинск; корреспондент РТРК «Казахстан-Семипалатинск», ВКО (2005-2011); корреспондент телеканала «Евразия» (2011-2012); продюсер, главный редактор новостной службы, главный редактор канала «Хабар» (2012-2017); шеф-редактор телеканала «Хабар 24» (2017-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

46 лет назад (1977) родился АДИЛОВ Санжар Аскенович - начальник департамента полиции Карагандинской области.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1999); Академию экономики и права (2006).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь УВД Ауэзовского района ГУВД г. Алматы (1999-2002); заместитель начальника, начальник следственного отдела УВД Бостандыкского района ГУВД г. Алматы, УВД Ауэзовского района ДВД г. Алматы (2002-2007); начальник следственного отдела УВД Ауэзовского района ДВД г. Алматы (2005-2007); заместитель начальника УВД Ауэзовского района ДВД г. Алматы по следствию (2007-2009); врио начальника следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы (2009-2012); заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2013); начальник Военно-следственного управления следственного комитета МВД РК (2013); заместитель начальника департамента внутренних дел г. Астана (2013-2019); начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК (2019-2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» IІ степени, генерал-майор полиции.

38 лет назад (1985) родился НУРТАЗАЕВ Сакен Рустемович - директор департамента цифрового развития регионов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «инженер-технолог» (2007), Университет Стирлинга, Великобритания «менеджмент» (2011).

Трудовая деятельность: ведущий специалист производственного департамента КазТрансГаз «Аймак» (2007-2009); эксперт управления анализа и стратегического планирования Агентства по делам государственной службы РК (2009-2010); заведующий сектором в Академии государственного управления при Президенте РК (2010-2012); главный инспектор акима области, заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима города Семей Восточно-Казахстанской области (2012-2016); руководитель аппарата акима города Уральска (2016-2018); руководитель управления информатизации, государственных услуг и архивов Западно-Казахстанской области (2018-2020).

На занимаемой должности с 2020 года.

в этот день также родился:

114 лет назад (1908-1965) родился ЖАРОКОВ Таир - казахский и советский поэт, переводчик русской литературы.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Учился в Оренбургском Казахском народно-просветительском институте. Окончил Казахский педагогический институт (совр. Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Ленинградского Института литературы, истории и философии.

Трудовая деятельность: секретарь Союза писателей Казахстана (1932-1933); редактор Казгослитиздата (1933-1934); заместитель редактора газеты «Қазақ әдебиеті» (1936-1938); с 1946 года работал на ответственных должностях в правлении Союза писателей Казахстана и Казгослитиздате (совр. издательство «Жазушы»).

Первый сборник стихов «Жұлдыз жарығы» («Сияние звезд») вышел в 1932 году. Изданы книги «Нефстан», «Мотор жыры» («Песнь мотора»), «Күн тіл қатты» («Солнце заговорило»), «Мұз тұтқыны» («Пленники льда»), «Тасқын» («Поток») и др. В ранней поэзии Т. Жарокова преобладали лирические стихи. В дальнейшем главное место отведено гражданскому пафосу, социальным и философским мотивам. В основе поэмы «Күн тіл қатты» - подвиг летчиков, совершивших полет в стратосферу на высоте 22 тыс. метров и установивших мировой того времени рекорд. Мужество человека в борьбе с селем, обрушившимся на Алматы в 1921 году, показано в поэме «Тасқын». Стойкость народа в годы Великой Отечественной войны отражена в поэмах «Нарын», «Песнь о Зое». Казахстанской Магнитке в городе Темиртау посвящена поэма «Қырда туған құрыш». Он проявил себя новатором, расширил диапазон тем и форм казахской поэзии, способствовал обновлению казахского стихосложения. Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», «Домик в Коломне», «Граф Нулин», «Зимний вечер»; М. Лермонтова «Черкесы», «Преступник», а также ряд произведений Ш. Руставели, Т. Шевченко, Н. Некрасова, В. Маяковского, М. Алигер, А. Суркова.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета».