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26 сентября. Календарь Казинформа «Даты.События»

26 Сентября 2019 07:00
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26 сентября. Календарь Казинформа «Даты.События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира - одна из основных целей ООН с момента ее основания в 1946 году, она была предметом первой резолюции Генассамблеи.

Всемирный день моря

Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (International Maritime Organization, IMO). До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября.

СОБЫТИЯ

В 1997 году в целях обеспечения планомерного снижения зависимости здравоохранения республики от импорта лекарственных препаратов, более полного использования собственных производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-технического потенциала и создания новых фармацевтических производств на базе современных технологий Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева утверждена Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности.

В 2002 году Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев принял участие в торжествах, посвященных 2000-летию одного из древнейших в Центральной Азии городов - Тараза. Многие объекты были отреставрированы: завершено строительство новой экспозиции «История древнего Тараза» и нового павильона «Каменные изваяния древнего Тараза». Посетив выдающиеся исторические памятники - мавзолеи Айша биби и Карахана, Н.Назарбаев отметил, что «20-вековой юбилей Тараза, где жили мудрые прадеды, заложившие фундамент истории казахов, - это торжество зрелости страны, показывающее глубокие корни и преемственность прошлого и настоящего древнего народа, сумевшего создать на степном раздолье высокую цивилизацию».

В 2003 году Президент РК Н.Назарбаев подписал Указ о присвоении Алматинскому государственному университету имени Абая статуса национального. Алматинский государственный университет им. Абая с этого момента становится Национальным педагогическим университетом им. Абая.

В 2011 году известный ученый из Кыргызстана Максут Сартбаев передал Всемирной ассоциации казахов семейные научные труды.

М. Сартбаев - не только известный ученый в области геологии и металлогении осадочных формаций Тянь-Шаня, но и один из первых авторов трудов по казахской диаспоре соседней страны. Его перу принадлежит книга «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII вв.) до наших дней, с интересом читаются полные биографические сведения о 106 представителях казахской интеллигенции в Кыргызстане и трудовые будни диаспоры.

В 2012 году кинокартина «Аңшы бала» производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова стала лучшим фильмом конкурса «КиноМалыШок» в рамках XXI Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2012», который прошел в Анапе.

В 2014 году юношеской академии клуба «Кайрат» присвоили имя живой легенды отечественного футбола Тимура Сегизбаева. Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Казахской ССР и РК Тимур Сегизбаев пожелал в своем напутственном слове юным кайратовцам оставаться патриотами своей страны.

2015 год. Президент Казахстана Н.Назарбаев прибыл в г. Нью-Йорк для участия в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На полях мероприятия Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч с главами государств и правительств, а также ведущих компаний США.

В 2015 году число посетителей казахстанского павильона на выставке «ЭКСПО-2015», которая проходила в Милане, Италии, составило более 8 миллионов. При этом из них около 9 тысяч персон являются особо важными. Среди них Глава государства Нурсултан Назарбаев, князь Монако Альбер II, вице-премьер Китайской Народной Республики Ван Янг, казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда «Astana PRO Team», а также министры стран-участниц ЭКСПО-2015.


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Ключевые слова: СМИ, История Казахстана,
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