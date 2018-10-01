26 рабочих отравились на Тенгизском месторождении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском месторождении отравились 26 рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый случай массового отравления был зафиксирован в вахтовом поселке Болашак вчера вечером после ужина в одной из столовых. 21 человек был госпитализирован в центральную районную больницу города Кульсары. Сегодня число отравившихся достигло 26 человек.

«Все сотрудники АО «Монтажспецстрой», а именно в этой компании произошло ЧП, госпитализированы с подозрением на пищевую токсикоинфекцию. В районную больницу на помощь местным медикам выехали специалисты департамента охраны общественного здоровья по Атырауской области. Предварительный диагноз, поставленный поступившим в больницу, - гастроэнтероколит. Состояние больных оценивается как легкое и среднее», - сообщил руководитель управления государственной инспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров.