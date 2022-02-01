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26 пьяных водителей за две недели остановили на дорогах в СКО

1 Февраля 2022 21:40
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26 пьяных водителей за две недели остановили на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре Петропавловска полицейские задержали водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, поведение 35-летнего водителя автомобиля «JAC» на дороге было неадекватным. При этом явного запаха алкоголя не было. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Мужчину поместили в камеру временного задержания, машину - на спецстоянку. Ведётся сбор материала по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

«Вождение в нетрезвом виде чревато угрозой совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. За это законом предусмотрена строгая ответственность, включающая лишение права управления сроком на 7 лет», — сказал заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Всего за последние 13 дней по области выявлено 26 фактов управления в нетрезвом виде.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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