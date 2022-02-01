26 пьяных водителей за две недели остановили на дорогах в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре Петропавловска полицейские задержали водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, поведение 35-летнего водителя автомобиля «JAC» на дороге было неадекватным. При этом явного запаха алкоголя не было. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Мужчину поместили в камеру временного задержания, машину - на спецстоянку. Ведётся сбор материала по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.
«Вождение в нетрезвом виде чревато угрозой совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. За это законом предусмотрена строгая ответственность, включающая лишение права управления сроком на 7 лет», — сказал заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.
Всего за последние 13 дней по области выявлено 26 фактов управления в нетрезвом виде.
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