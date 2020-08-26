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26 пьяных водителей управляли автомашинами в Восточном Казахстане

26 Августа 2020 23:19
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26 пьяных водителей управляли автомашинами в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в период с 25 по 27 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве отметили, что ОПМ проводится в целях предупреждения, пресечения правонарушений в общественных местах и на улицах города.

«В Восточно-Казахстанской области за первый день проведения ОПМ «Правопорядок» выявлено более 1800 административных правонарушений. За совершение мелкого хулиганства составлено 236 административных протоколов, за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде выявлено 362 правонарушения», - рассказал начальник департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.
Во время ОПМ усилен контроль над соблюдением правил дорожного движения. По линии дорожной безопасности выявлено 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Участковые инспекторы усилили контроль за подучетным контингентом.

«Посещены лица, находящиеся на учете участковых инспекторов полиции и в службе пробации. Проверяются условно осужденные и граждане, в отношении которых установлен административный надзор. Выявлено 17 нарушений установленных ограничений со стороны подучетных лиц«, - добавили в полиции.
Кроме того, выявлен 31 семейный дебошир, нарушивший требования защитных предписаний.


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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