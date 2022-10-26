26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1904-1989) родился- государственный и общественный деятель.

Уроженец Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1920-1926 гг. воспитывался в казахской школе-интернате в Ташкенте, учился в Туркестанском лесном техникуме.

Трудовая деятельность: помощник лесника Кызылординского областного лесного хозяйства, статистом отдела водного хозяйства, младший техник Таласской исследовательской партии в Жамбуле, техник отдела Шымкентского областного водного хозяйства (1926-1930); заведующий отделом Ташкенского ирригационного института, заместитель директора курсов по подготовке директоров совхоза, заместитель директора, директор Треста лесного хозяйства Казахстана, начальник управления Наркомзема Казахской ССР (1931-1938); председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1938); председатель Совнаркома Казахской ССР (1938-1951); заместитель председателя, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, председатель Гурьевского (Атырауского) облисполкома, 1-й секретарь обкома партии (1954-1962); в 1946 году в связи с образованием Академии наук Казахской ССР руководил организационными работами; с 1962 года занимался научной работой в Москве.

Уделял большое внимание подготовке национальных кадров. Автор арабско-казахских, персидско-казахских толковых словарей.

Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени, тремя орденами Ленина. Имя Ондасынова присвоено ряду школ и улиц городов и аулов Южно-Казахстанской области.

назад (1954) родился- казахстанский государственный деятель, дипломат.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, историк (1984); Казахский химико-технологический институт, инженер-экономист (1994); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1998).

Трудовая деятельность: разнорабочий (1972); заместитель директора среднего профессионально-технического училища (1984-1986); инструктор, заместитель заведующего отделом Дзержинского райкома, заведующий отделом Енбекшиказахского райкома партии (1987-1989); секретарь партбюро, помощник директора Шымкентского химфармзавода (1989-1992); заместитель, первый заместитель главы Абайской районной администрации г. Шымкент (1992-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); советник департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Украине (2001-2005); директор департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (2008-2012); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству (2012-2017).

назад (1961) родился- советник министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1983), экономист-кибернетик; аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1986).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР (с 1987 года); консультант, заведующий отделом Высшего экономического совета при Президенте РК (с 1991 года); заместитель председателя, председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики РК - первый заместитель министра экономики РК (с 1992 года); первый заместитель председателя Национального банка РК (с 1994 года.); председатель Национального банка РК (1996-1998); первый заместитель Премьер-Министра РК - председатель Государственного комитета РК по инвестициям (с 1998 года); с января по октябрь 1999 года - заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК ; президент Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «КЕGОC» (1999-2000); заместитель Премьер-Министра РК (2000-2001); председатель совета Ассоциации финансистов РК (2001-2002); помощник Президента РК (01.2003-06.2003); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2006); директор Центра экономического анализа «Ракурс» (с 2008 года).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003).

назад (1964) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Жамбыле. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, факультет прикладной математики - процессов управления (1987).

Трудовая деятельность: работа на преподавательской и административной должностях в Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1996); ответственный работник аппарата Правительства, канцелярии Премьер-Министра (1996-1998); главный эксперт организационно-контрольного отдела, главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа, главный инспектор управления экономической политики администрации Президента (1998-2007); заведующий отделом социально-экономического анализа администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2008-2009); заместитель ответственного секретаря комиссии Таможенного союза при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) (2009-2014); руководитель аппарата акима г. Астана (2014-2015); заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» г. Астана (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

назад (1964) родилась- председатель суда № 2 района «Алматы» города Астаны; член Комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете.

Окончила Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко, правоведение (1990)

Трудовая деятельность: стажер в Ленинской районной прокуратуре г.Семей, помощник прокурора, старший помощник прокурора (1990-1994); старший помощник прокурора прокуратуры г. Семей (1994-2002); начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Семей (2002-2004); судья Семейского городского суда (2004-2016); председатель Бородулихинского районного суда (2016-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

назад (1971) родился- председатель суда города Астаны.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, правоведение (1994).

Трудовая деятельность: слесарь Зайсанского автотранспортного предприятия (1988-1989); следователь транспортной прокуратуры Восточно-Казахстанской области, помощник прокурора, заместитель прокурора района, прокурор управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1993-1994); старший следователь прокуратуры Октябрьского района г. Усть-Каменогорск (1994-1996); прокурор следственного управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1996-1997); помощник прокурора г. Усть-Каменогорска (04.1997-08.1997); прокурор следственного управления Восточно-Казахстанской областной прокуратуры (1997-1998); заместитель прокурора Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (1998-2000); помощник прокурора г. Усть-Каменогорск (2000-2001); начальник отдела дознания управления финансовой полиции Семипалатинского региона (03.2001-04.2001); начальник отдела дознания департамента финансовой полиции Восточно-Казахстанской области (2001-2003); начальник отдела по выявлению экономических и финансовых преступлений департамента финансовой полиции Восточно-Казахстанской области (2003-2004); старший инспектор отдела внутренних дел департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Восточно-Казахстанской области (2004-2005); судья военного суда Усть-Каменогорского гарнизона (2005-2010); председатель суда г. Риддер Восточно-Казахстанской области (2010-2013); председатель суда г. Семей (2013-2015); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астана (2015-2017); председатель судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда (2017-2020); председатель судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда (2020-2022); председатель суда г. Нур-Султан (07.2022-09.2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

назад (1976) родился- председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования».

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1997).

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Акжол» (1995-1999); и.о. главного специалиста отдела демографической статистики управления социальной и демографической статистики Агентства Республики Казахстан по статистике (1999-2000); помощник председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2000-2001); начальник отдела социального анализа и конъюнктурных обследований департамента анализа и публикаций статистической информации Агентства Республики Казахстан по статистике (2001-2002); начальник отдела международного статистического сотрудничества управления координации и статистического инструментария департамента координации и статистического инструментария Агентства Республики Казахстан по статистике (2002-2003); и.о. советника председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (07.2003-08.2003); помощник председателя правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2003-2004); главный специалист (по продажам) департамента маркетинга и продаж АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2004-2005); директор департамента производственно-технической комплектации строительства, директор департамента комплектации строительства АО «MAG» (2005-2006); руководитель службы мониторинга и экспертизы контрафактной продукции РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (10.2006-11.2006); директор филиала «Центр патентно-правового консалтинга» РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (2006-2007); главный менеджер департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (02.2007-07.2007); директор департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); заместитель председателя правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009); заместитель генерального директора РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК (05.2009-11.2009); директор РГП «Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике» (2009-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2011-2014); заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ» (2016-2019); председатель Комитета по государственным закупкам МФ РК (01.2019-08.2019); председатель Комитета казначейства МФ РК (2019-2020); ответственный секретарь МФ РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

назад (1981) родился- специальный советник по инвестициям посольства Республики Казахстан в Южной Корее.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2003); Университет Аджу, Южная Корея магистр делового администрирования в сфере международного бизнеса и торговли (2006).

Трудовая деятельность: специалист управления внутренней торговли Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2006); главный специалист управления внешней торговли Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2006-2007); главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2007-2009); заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и торговли РК (2009-2011); директор департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2014); директор департамента экономической интеграции и ВТО Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.