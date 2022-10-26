26 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1964 году Центральный комитет КП Казахстана и Совет Министров республики приняли постановление об организации в Целинограде Медицинского института, в 1997 году он преобразован в академию. С 6 января 2009 года Казахская медицинская академия преобразована в АО «Медицинский университет Астана» и вошла в состав АО «Национального медицинского холдинга».

В 1999 году Президент Н. Назарбаев принял участие в заседании Межгосударственного совета государств-участников Таможенного союза, которое прошло в Георгиевском зале московского Кремля. В столице России была подписана Московская декларация глав государств-участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

В 2010 году в рамках официального визита Президента РК в Королевство Бельгия стороны приняли решение о создании Делового совета между Казахстаном и Бельгией.

В 2010 году в Шымкенте была открыта Аллея прославленных спортсменов Южно-Казахстанской области. Гранитные плиты с именами 28 самых именитых спортсменов украсили площадь перед центральным стадионом им. Кажимукана.

На гранитных плитах высечены имена таких спортсменов, как наш боксер Бекзат Саттарханов, гимнастки Нелли Ким и Алия Юсупова, борец Бисолт Дециев.

В 2011 году в Куала-Лумпуре открылась выставка работ современных казахстанских художников, организованная посольством Республики Казахстан в Малайзии. В более чем 100 картинах, представленных арт-салоном «Өнер» (Алматы), отображены история и культура казахского народа, традиции и ценности, символизирующие дух степей.

В 2015 году архив Италии предоставил Казахстану электронный вариант «Кодекса Куманикуса» («Словарь кыпчакских языков»), написанный во времена Дешт-и-Кипчак, он является уникальным в своем роде. Рассматривается возможность выпуска отдельной книги по этим источникам.

В 2015 году в Варшаве прошла Генеральная ассамблея Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), главным итогом которой стало принятие в состав организации Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

ПФЛК стала 24-й профессиональной лигой Европы в рядах ЕПФЛ. Теперь Казахстан - четвертая страна бывшего СССР, представленная в ЕПФЛ, наряду с Россией, Украиной и Азербайджаном.

В 2017 году в целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Президент Казахстана Н.Назарбаев постановил образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

В 2017 году художественный фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова, рассказывающий об истории возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана, получил приз иностранного жюри как лучший художественный фильм на юбилейном ХХ Международном кинофестивале «Religion Today» («Религия сегодня»), который прошел в Италии. Кроме того, картина получила особое упоминание независимого жюри SIGNIS (Премия Всемирной католической ассоциации по коммуникациям).

В 2018 году в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области открылся Национальный парк «Тарбагатай», основная цель которого заключается в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия.

Площадь парка составляет 143 550,5 га, защитная зона - 204 602 га. Особенность парка в том, что здесь растут более 35 видов эндемичных растений, включенных в Красную книгу. Здесь выявлено 1 640 видов флоры, в том числе много лекарственных растений.

В 2019 году в городе Трамелан (Швейцария) на международном турнире по тяжелой атлетике 49th ‘Challenge 210’ казахстанка Раушан Мешитханова поднялась на первую ступень пьедестала в весовой категории до 81 кг. Спортсменка показала результат 205 кг (95+110), что позволило ей выиграть «золото» турнира.

В 2021 году в столичном парке имени Ататюрка открыли скейт-парк (специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, трюковой самокат, велосипеды МТВ), площадью около 200 м2, чтобы кататься и совершенствовать трюки. Площадка оснащена специальными фигурами для маневров как новичков, так и профессиональных райдеров.