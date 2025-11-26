26 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день информации

Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах Организации Объединенных Наций, и Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.

Всемирный день устойчивого транспорта

Признавая важную роль безопасных, недорогих, доступных и устойчивых транспортных систем для всех в содействии устойчивому экономическому росту, повышении социального благополучия людей и наращивании международного сотрудничества и торговли между странами, Генеральная Ассамблея объявила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

СОБЫТИЯ

В 1924 году вышел первый номер газеты «Оңтүстік Қазақстан», основателями которой были известные государственные деятели Султанбек Кожанов и Турар Рыскулов. Свое начало она берет с газеты «Ак жол», в которой сохранилась неповторимая стилистика статей таких великих личностей, как А. Букейханов, Х. Досмухамедов, М. Дулатов, Н. Торекулов, М. Жумабаев, М. Ауэзов. Главными редакторами газеты были О. Жандосов, О. Исаев, Б. Кенжебаев. «Оңтүстік Қазақстан» является фундаментальным изданием, представляющим собой своеобразную школу журналистики. В этой мастерской национальной журналистики работали талантливые поэты, видные писатели и журналисты.

В 1993 году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области был открыт памятник Толе би. Это был первый памятник Толе би, чья роль в объединении казахских жузов неоценима.

Толе би Алибекулы (1663-1756) — би Старшего жуза, государственный деятель, оратор, советник Тауке-хана. Родился в окрестности Шу Жамбылской области, родом из племени дулат Старшего жуза. Был образованным человеком своего времени, владел искусством поэтического красноречия. С 15 лет участвовал в спорных делах рода, заслужил репутацию справедливого судьи (би). Вместе с Казыбек и Айтеке биями призывал к сплочению казахских жузов, один из составителей свода казахских законов «Жеті Жарғы».

В 1997 году в Алматы улице Гражданской было присвоено имя казахстанского литературоведа и государственного деятеля, доктора филологических наук, профессора, переводчика Муслима Базарбаева, научные труды которого посвящены художественным особенностям казахской литературы, проблемам литературоведения. Муслим Базарбаев исследовал творчество Шакарима Кудайбердыулы, перевел на казахский язык произведения Ивана Тургенева. Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени и орденом «Парасат».

В 2005 году известная казахстанская группа «Улытау» выпустила свой первый альбом «Жұмыр қылыш». В диске было представлено 10 сольных композиций по одноименному кюю Махамбета. Альбом записан в Москве на студии Владимира Осинского и доработан в Лос-Анджелесе на студии Paramоunt Records. Альбом ориентирован на страны Европы и СНГ, диск оформлен на английском и русском языках.

В 2013 году в Казахстане были утверждены День работников культуры и искусства и День труда. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» День работников культуры и искусства отмечается 21 мая, День труда — в последнее воскресенье сентября.

В 2017 году 21-летний Жалгас Тайкенов стал первым в истории казахстанского параканоэ чемпионом Азии. Соревнования проходили в Таиланде. В них принимали участие 75 атлетов из 10 стран Азии. В финальном заезде в квалификации KL-3 на 200 метров казахстанец опередил иранца и завоевал золотую медаль.

В 2018 году состоялась церемония гашения почтовой марки из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «Членство Республики Казахстан в Совете безопасности ООН».

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в 4 краски в форме марочного листа из десяти марок. Тираж — 20 000 экземпляров. Цена за экземпляр — 250 тенге.

В январе 2017 года Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы. В ходе голосования на столь высокий пост за Казахстан проголосовало 138 государств-членов ООН.

В 2019 году житель Семея Болат Кабжанов завоевал первое место на международном турнире по шахматам среди людей с ограниченными возможностями, который впервые прошел в испанском городе Торревьеха.

В международном турнире приняли участие свыше 20 спортсменов из 8 стран мира. Чемпионат проходил по швейцарской системе по двум видам. В обоих из них казахстанец занял первое место.

В 2021 году в Астраханском региональном культурном центре имени Курмангазы была представлена книга «Великий композитор Тюркского мира», приуроченная к 160-летнему юбилею выдающегося казахского композитора, домбристки, народной артистки Казахской ССР Дины Нурпеисовой. В изданной на казахском, русском, турецком, английском языках книге собраны уникальные и ранее не опубликованные факты о жизни кюйши.

В 2022 году во Дворце Независимости Астаны состоялась церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. После принесения присяги, в честь вступления в должность избранного Президента был исполнен Государственный Гимн, произведен 21 артиллерийский залп, а над резиденцией Акорда поднят Государственный Флаг.

В 2023 году состоялась торжественная церемония приписки танкеров Taraz и Liwa к порту Актау. Нефтеналивные танкеры приобретены в рамках сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и Abu Dhabi Ports Group (ADP). Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн — совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd (CIMS), акционерами которого являются ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).

В 2024 году «Казпочта» выпустила почтовую марку в честь 95-летия народной артистки КазССР и СССР, лауреата государственных премий КазССР и СССР, кавалера ордена «Отан», академика, прославленной оперной певицы Бибигуль Тулегеновой.