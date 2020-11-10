26 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрированы 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и всего два человека выздоровели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Западно-Казахстанской области показывает рост заболевших коронавирусом. На 10 ноября текущего года зарегистрированы 7 300 случаев, из них 3570 случаев с симптомами болезни, 3730 – бессимптомные носители коронавируса. Общее количество выздоровевших – 6900 человек, из которых 3163 человека получили лечение в стационарах, на амбулаторном лечении – 3737 человек. Летальных случаев по региону – 121 человек.

Как пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова, в четырех карантинных стационарах, открытых при пограничных постах Таскала, Жанибек, Аксай и Сырым, рассчитанных на 185 коек, находятся 28 человек. В шести инфекционных стационарах на 333 коек, функционирующих на базе областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы, а также в Бурлинском, Акжаикском, Жаныбекском районах и районе Байтерек, находятся на лечении 113 человек, из них на 38 реанимационных койках 10 человек.

«Подготовлены резервные места на 2044 коек, из них 1269 - инфекционные, 775 - карантинные. В ПМСП осуществление приема пациентов проводится в плановом порядке, только по предварительной записи через портал e-gov, посредством мобильного приложения, телефонного звонка в регистратуру, участковому врачу или участковой медицинской сестре. В поликлиниках имеется три входа: для не температурящих, плановых пациентов; для служебного персонала; для беременных и детей. Во всех поликлиниках области действуют мобильные бригады для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, находящимися на амбулаторном лечении, за выписанными пациентами, пациентами с хроническими заболеваниями на дому, а также за беременными и детьми по медицинским показаниям. Они производят не только осмотр пациентов на дому, но и берут анализы по медицинским показаниям. Для удобства граждан и оперативного выявления заболевших круглосуточно в три смены работает CALL-центр «109». За последнюю неделю всего на «109» поступило 2325 звонков, в том числе по вопросам COVID–19 – 799 звонков. За последние сутки поступило 267 звонков», – отметила Г. Абдрахманова.