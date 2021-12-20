26 новорожденных получили подарочные боксы «Сүйінші» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в честь 30-летия Независимости РК новорожденным подарили baby-боксы «Сүйінші», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала НАО «Правительство для граждан», одной из первых бокс вручили Асемгуль Садуловой. Она родила мальчика 16 декабря. Вручали baby-бокс директор филиала НАО Госкорпорации «Правительство для граждан» Джанибек Камбаров и заместитель директора СКОФ АО «Казпочта» Гани Жарасбай. Затем боксы доставили в областной перинатальный центр.

В подарочные коробки «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, входит поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, приняли сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее передали в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

«Стоит отметить, что Сүйінші-боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта»», - добавили в пресс-службе.