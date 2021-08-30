26 находящихся в розыске преступников задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 29 августа на территории столицы проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДП.

Полицейские Нур-Султана работали в усиленном режиме. В период рейдовых мероприятий сотрудники столичной полиции выявляли и пресекали грубые нарушения правил дорожного движения, обращали особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных и частных жилых домов, раскрывали по горячим следам преступления, а также ранее совершенные преступления.

По итогам семи дней было раскрыто по горячим следам 135 преступлений, 93 ранее совершенных преступлений, задержаны 26 лиц находящихся в розыске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции задержан 45-летний житель города, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

Установлено, что 25 августа 03.36 часов ночи он проник в дом по улице Жанарыс и напал на хозяина. Преступник стал наносить мужчине множественные удары в область предплечья с кухонным ножом, затем открыто похитил два сотовых телефона и деньги. После чего скрылся через открытое окно в неизвестном направлении. Полицейские днем и ночью вели поиски дерзкого нападавшего. Благодаря бдительности сотрудников подозреваемый был задержан.

Он признался в совершении преступления и водворен в Изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

В ходе ОПМ «Правопорядок» из незаконного оборота изъято восемь единиц оружия: одно нарезное и семь гладкоствольных.

У 26-летнего жителя столицы при обыске изъят пистолет.

Согласно результатов проверки, изъятое является короткогладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы патронами.

Он изготовлен самодельным способом по типу «Револьвера» калибра 5,6 мм. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.

Кроме того, выявлено более восьми тысяч административных правонарушений, в том числе 675 фактов мелкого хулиганства (ст.434 КоАП РК), 1218 фактов распития спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст.440 КоАП РК), 2735 лиц привлечены за проживание без регистрации, либо без документов удостоверяющих личность (ст.492 КоАП РК), проверены по месту жительства 4238 лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД.

«За семь дней ОПМ 28 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также выявлено пять фактов управления транспортного средства лицами, лишенными права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал начальник местной полицейской службы департамента полиции г. Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

Также полицейскими города выявлено 44 факта хранения наркотических средств.