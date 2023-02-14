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26 многоэтажек Экибастуза систематически испытывают недогрев

14 Февраля 2023, 22:44
26 многоэтажек Экибастуза систематически испытывают недогрев

ЭКИБАСТУЗ. ПАВЛОДАР – В ходе рабочей поездки в Экибастуз аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил жилые дома и ряд объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Экибастузская ТЭЦ, как известно, выведена на оптимальные параметры, шесть котлов дают температуру 74/43 °С.

Вместе с тем в городе имеются 26 многоэтажек, которые, несмотря на все предпринимаемые меры, систематически испытывают недогрев. В них побывал Асаин Байханов.

Здесь начата наладка внутренних систем теплоснабжения. С целью улучшения параметров подачи тепла специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» проводят их промывку и опрессовку. Работы планируется завершить в течение 10 дней.

Аналогичные процедуры организованы в отдельных учреждениях образования. Как только эти школы прогреются, они вернутся к работе в штатном режиме.

Нормализация отопления города горняков находится на особом контроле акимата Павлодарской области.

Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

Руководителя АО «Павлодарэнерго» уволили по требованию Романа Скляра.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации. Ранее также сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.


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