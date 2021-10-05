26 млрд тенге понадобится на геологоразведку месторождений в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК рассказали о планах касательно геологоразведки перспективных месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компанией «Казмунайгаз» на участках, прилегающих к месторождениям Узень, Жетыбай и Каламкас, будут проведены дополнительные геологоразведочные работы. Так, на участках Бектурлы Восточный и Узень-Карамандыбас планируется проведение геологоразведки на сумму 26 млрд тенге», - сказал на заседании Правительства министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, по его словам, чтобы не допустить снижение добычи нефти в регионе, Министерством энергетики и компанией «Казмунайгаз» совместно с заинтересованными государственными органами будут проработаны предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории Мангистауской области.



