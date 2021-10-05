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    11:11, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    26 млрд тенге понадобится на геологоразведку месторождений в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК рассказали о планах касательно геологоразведки перспективных месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Компанией «Казмунайгаз» на участках, прилегающих к месторождениям Узень, Жетыбай и Каламкас, будут проведены дополнительные геологоразведочные работы. Так, на участках Бектурлы Восточный и Узень-Карамандыбас планируется проведение геологоразведки на сумму 26 млрд тенге», - сказал на заседании Правительства министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

    Кроме того, по его словам, чтобы не допустить снижение добычи нефти в регионе, Министерством энергетики и компанией «Казмунайгаз» совместно с заинтересованными государственными органами будут проработаны предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории Мангистауской области.



    Теги:
    Энергетика Нефть Экономика Мангистауская область
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