26 медработников заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов назвал нестабильной ситуацию по коронавирусу в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе рост инфицированных за последнюю неделю превысил 60%. Всего на 15 июня лабораторно подтверждены 237 случаев инфицирования COVID-19. Из них 109 – с симптомами, 128 – без симптомов. В инфекционном отделении первой городской больницы Петропавловска находятся 48 пациентов с клиническими проявлениями. Восемь - в карантинном стационаре. Это люди, которые не имеют условий для домашнего карантина.

«Один пациент находится в тяжелом состоянии. Подключен к ИВЛ. Тяжесть состояния обусловлена имеющимся онкологическим заболеванием и перенесенной операцией, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. У семи человек – состояние средней степени тяжести. Из них у пяти двусторонняя пневмония. Лечение проводится согласно протоколам, с положительной динамикой», - сообщил Н. Айманов.

В стационаре находятся 10 детей. Состояние их медики расценивают как удовлетворительное. У одного - средней степени тяжести.

«В провизорном стационаре - 32 пациента с проявлениями ОРВИ. У них исключили коронавирусную инфекцию. В карантинных стационарах по области находятся 165 человек. В основном, это люди, которые пересекают государственную границу. Каждый день число меняется, поскольку их изолируют на два дня – до получения результата на COVID-19», - сказал Н. Айманов.

Бессимптомных носителей вируса отправляют на домашний карантин. Сейчас таких пациентов в области 73. За ними наблюдают врачи. Органы полиции следят за соблюдением домашней изоляции.

«Из 237 случаев инфицирования коронавирусом 26 приходятся на медицинских работников. Ранее выписали 15 человек. Недавно выявили COVID-19 у 11 медиков. Четверо из них находятся в инфекционном стационаре. Семь – на дому. Выписали из стационара 49 человек. В другие регионы отправили 47 человек на домашний карантин», - проинформировал Н. Айманов.

По его словам, из областного бюджета на борьбу с коронавирусом выделили 243 мнл тенге. Закупили антисептики, многоразовые защитные костюмы. Из республиканского бюджета – более 500 млн тенге. На эти средства «СК-Фармация» проводит закуп средств индивидуальной защиты.







