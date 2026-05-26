26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1974) родился БАЙГЕЛДИ Байжан Исембекович — заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области.

Фото: Іnstagram / zhambyl_police

Родился в Жамбылском районе Жамбылской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави по специальности «Юриспруденция» (1995).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Центрального района Жамбыла (1996–1997); следователь следственного отделения отдела ГСК по Центральному району Жамбыла (1997–1999); заместитель прокурора Байзакского района Жамбылской области (1999–2001); старший прокурор отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Тараза (2001–2003); начальник отдела по надзору за законностью предварительного следствия и дознания в органах КНБ, финансовой полиции и таможни прокуратуры Жамбылской области (2003–2004); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Тараза (2004–2005); начальник Следственного управления ДВД Жамбылской области (2005–2006); заместитель начальника УВД Абайского района Шымкента ДВД ЮКО (2006–2012); заместитель начальника департамента внутренних дел по следствию ДВД Жамбылской области (2012–2018); заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области (2018–2023); заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области (2018–2023); заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области (2023–2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

51 год назад (1975) родился ОРАЗАЛИЕВ Арман Молдиярович — начальник Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Шымкенте Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Окончил Алматинскую высшую школу ГСК Республики Казахстан по специальности «юрист» (1996); Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002); Академию Российской Федерации (2005–2007).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный УГСК по Южно-Казахстанской области (1996); оперуполномоченный управления расследования преступлений в финансово-кредитной и экономической сфере при УРЭП УГСК по Южно-Казахстанской области (11.1996–01.1997); оперуполномоченный ОРОЭП и коррупции УГУРОПК по Южно-Казахстанской области (1997); старший оперуполномоченный по борьбе с вымогательством при службе криминальной полиции главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (1997); старший оперуполномоченный десятого отдела Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области; старший оперуполномоченный отдела по борьбе с вымогательством УБОП СКП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.1997–10.1999); заместитель начальника 10-го отдела десятого департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (1999); начальник ОБОП управления внутренних дел Шымкента (12.1999–03.2001); заместитель начальника второго отдела УБОП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (2001); начальник отдела ОБОП по Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районам УБОП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (2001); начальник отдела ОБОП по Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районам шестого управления (ОБОП) главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2001–04.2002); начальник отдела по раскрытию особо опасных преступлений и защите участников уголовного процесса подразделения по борьбе с организованной преступностью УКП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (2002); начальник управления по борьбе с наркобизнесом главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области; начальник 1-ОП Шымкента главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (2003–2005); начальник управления специальной полиции КАП Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2006–08.2007); первый заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2007–09.2009); первый заместитель начальника департамента внутренних дел Астаны (09.2009–09.2010); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (09.2010–09.2011); заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2012–07.2018); начальник департамента полиции (внутренних дел) Жамбылской области (07.2018–02.2020).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

50 лет назад (1976) родился КАРИН Ерлан Тынымбаевич — государственный советник Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Актюбинский университет им. Х. Жубанова по специальности «учитель истории и географии» (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского университета; главный редактор газеты «Актюбинский университет»; политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992–1997); политический обозреватель газеты «Время по...» (1997–1998); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана; проректор Алматинского филиала Московского социального университета; заместитель директора Института России и Китая (1998–2000); директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований (ЦААПИ) (2000–2003); генеральный директор Международного института современной политики (МИСП); директор Центра антитеррористических программ; руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004–2006); советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006–2008); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (2008–2013); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2014–2017); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2017–2019); советник Президента Республики Казахстан (2019–2020); секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); помощник Президента Республики Казахстан (2020–2022); Государственный секретарь Республики Казахстан (01.2022–06.2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).

34 года назад (1992) родилась ОВЕЧКИНА Юлия Руслановна — заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК.

Кадр из видео

Окончила Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПбГТИ).

Трудовая деятельность: была включена в число 300 казахстанцев, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (2019); заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК (2024). Курирует нравственно-духовное развитие человека и информационное сопровождение, обеспечение безопасной среды и правовой защиты детей.

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

Также в этот день родились:

69 лет назад (1957–2021) родился АБИШЕВ Хабылсаят Азимбайулы — государственный и политический деятель Казахстана.

Фото: zqai.kz

Родился в селе Каратал Актогайского района Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение» (1983). Кандидат юридических наук (1990). Старший советник юстиции (2011).

Трудовая деятельность: член молодежной чабанской бригады «Жулдыз» совхоза «Каратал» (1974–1975); слесарь совхоза «Каратал» (1977); преподаватель кафедры советского строительства и государственного права Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1983–1984); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1984–1986); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1989–1990); старший преподаватель кафедры советского права и методики правового воспитания, и. о. заведующего кафедрой Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1990–1991); заведующий кафедрой основ права и методики правового воспитания Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1991–1993); докторант Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан (1993–1994); депутат Верховного Совета Республики Казахстан, секретарь Комитета по конституционному законодательству и правам человека Верховного Совета Республики Казахстан (1994–1995); докторант Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан (1995–1996); представитель Президента Республики Казахстан в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (01.1996–01.1999); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1999); государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (12.1999–03.2002); член Конституционного Совета Республики Казахстан (2002–2008); заведующий кафедрой Евразийского гуманитарного института (02.2008–02.2009); председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2009–11.2010); старший помощник генерального прокурора Республики Казахстан — представитель в Парламенте (12.2010–2012); заведующий кафедрой юридических дисциплин Евразийского гуманитарного института.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астана». Почетный гражданин Актогайского района.

Автор более 40 научных и научно-популярных статей по истории и праву.