26 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1856 году Шокан Уалиханов записал одну из высокохудожественных частей легенды «Поминки Кукетай-хана», и этот день вошел в историю как дата первой записи эпоса «Манас».

В 1993 году в Турции, в городах Стамбуле и Бурсе, прошли Дни поэзии, посвященные 100-летию со дня рождения казахского поэта Магжана Жумабаева.

В 1995 году было опубликовано сообщение о том, что «...на территории бывшего Семипалатинского полигона будет уничтожен последний ядерный заряд...». В течение почти 45 лет в семипалатинских степях было произведено 459 ядерных взрывов, в том числе 113 — в атмосфере.

В 2005 году в Астане в рамках официального визита премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Эрдогана состоялась закладка камня под строительство нового здания посольства Турецкой Республики.

В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби, единственный из вузов СНГ, стал членом авторитетной международной межправительственной организации «COMSATS» (Комиссии по науке и технологиям в целях устойчивого развития на Юге).

Решение о вступлении казахстанского вуза в состав организации принято на заседании координационного совета в Коломбо (Шри-Ланка).

В 2016 году японская телекомпания Fuji Television приступила к съемкам в Торгае материала о казахстанских геоглифах. Благодаря заинтересованности японской телекомпании удалось организовать и осуществить двухдневный тур в рамках пропаганды и популяризации памятников истории и культуры Казахстана в международном медиапространстве.

Целью японской телекомпании Fuji Television была съемка материала о казахстанских геоглифах для популярной в Японии программы «Mystery all the world» («Тайны со всего мира»), количество зрителей которой составляет около 7 млн человек.

В 2017 году на 85-й генеральной сессии ассамблеи стран — участниц Международного эпизоотического бюро в Париже Республика Казахстан была признана зоной, свободной от ящура.

Страны Персидского залива, Иран и Израиль на основании полученного статуса готовы согласовать Казахстану разрешение на экспорт животноводческой продукции по всей территории страны.

В 2017 году в Астане глава Международной тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали и директор Национального музея Монголии Дагваадоржийн Сухбаатар подписали соглашение о проведении научных археологических раскопок.

Соглашение, заключенное на основе меморандума о сотрудничестве между двумя организациями, открыло возможность организации археологической экспедиции на древнетюркский комплекс, найденный в Хэнтэйском аймаке Монголии, и проведения там совместных раскопок.

В 2018 году в Астане президент Всемирной федерации «Тогызкумалак» Алихан Байменов наградил разработчика мобильного приложения интеллектуальной игры «Тогызкумалак» Ернара Шамбаева почетной наградой за вклад в развитие интеллектуальной игры.

Программист Ернар Шамбаев разработал приложение для операционных систем Android и Windows. Мобильное приложение уже стало популярным среди любителей интеллектуальных игр и четыре раза занимало первые места на чемпионатах мира среди компьютерных программ, которые прошли в Чехии (2013 год), Франции (2014 год), Кыргызстане (2015 год) и Казахстане (2017 год).

В 2020 году в Астане появился сад памяти «Женис багы». Жители столицы присоединились к международной акции, посвященной павшим героям Второй мировой войны. В рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы войны.

В 2021 году впервые в Сербии торжественно открылась Неделя казахского кино. Ее организация была приурочена к 30-летию независимости Казахстана и 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков отметил важность проведения подобных мероприятий, которые способствуют укреплению дружественных связей между странами и дают возможность ознакомиться с богатой историей и культурой казахского народа.

В 2021 году в Киеве состоялся первый курултай казахов, основной целью которого стала консолидация казахской диаспоры в Украине, создание дополнительных условий для сохранения казахских традиций, самобытности, обычаев, языка и культуры казахов, проживающих за рубежом.

Участники курултая приняли обращение, в котором выражалась поддержка проводимым в Казахстане политическим, социально-экономическим и культурно-гуманитарным реформам, а также особо отмечалась неразрывная духовная связь с исторической Родиной, которая навсегда сплачивает единую нацию.

В 2021 году молодые казахстанские домбристы Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз завоевали первое место на мировом конкурсе Golden Time Talent, проходившем в Великобритании.

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе музыканты сыграли попурри из казахских кюев, в частности кюи Курмангазы и Нургисы Тлендиева. Таким образом они прошли в гранд-финал, где в собственной обработке исполнили произведение Вивальди из цикла «Времена года». В конкурсе принимали участие музыканты из 68 стран, среди которых лучшими были признаны казахстанцы.

В 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Кыргызстан, в ходе которого посетил открытие филиала КазНУ имени аль-Фараби в Бишкеке и оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Также на центральной аллее Театрального сквера в кыргызской столице состоялась церемония открытия памятника великому Абаю. Глава государства назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу.

В 2022 году 15 казахстанцам провели операции по восстановлению хряща коленного сустава с применением уникального фибринового гидрогеля, разработанного казахстанскими учеными.

Основным разработчиком новой методики, ускоряющей заживление переломов и поврежденных коленных суставов, является казахстанский ученый, заведующий лабораторией стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.

В 2024 году в Астане прошла международная выставка собак. В рамках выставки специальная комиссия проверила около 100 казахских тазы. По словам организаторов мероприятия, одним из обязательных требований FCI (Международной кинологической федерации) для международного признания казахстанских пород собак является изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

В 2025 году на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500! Бибисара не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.