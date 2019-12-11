26 матерей наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 26 матерей наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии принял участие заместитель акима города Улугбек Тналиев. В своей поздравительной речи он рассказал о мерах социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

«За последний год в городе было введено в эксплуатацию две школы и три детских сада, ведется строительство еще семи школ. Многодетным семьям в этом году выделялось жилье по госпрограмме, проводится обучение, выдаются гранты для открытия своего дела, с нового года будет осуществляться выплата АСП по новому формату и пособий», - рассказал Улугбек Тналиев.

По словам заместителя акима, все многодетные семьи, получавшие до последнего времени пособия, с нового года автоматически будут получать повышенные выплаты. Так, например, если семья за четырех детей получала около 10 тысяч тенге, с 2020 года пособие будет составлять 42 500 тенге.

«Сумма пособий будет зависеть от количества детей в семье. Главное условие для получения - наличие прописки семьи по одному постоянному адресу. Совсем не обязательно идти в ЦОН - все данные можно посмотреть, сидя дома, на портале e-gov, используя электронную цифровую подпись», - пояснил замакима.

Отметим, что сегодня в Атырау и его пригороде зарегистрировано около 8 тысяч многодетных матерей. Из них 4854 - это женщины, воспитывающие четырех детей и более, 283 матери-героини, 1626 - обладательницы подвески «Күміс алқа», 1090 женщин награждены подвесками «Алтын алқа».











