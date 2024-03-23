26 лицензий получил Казахстан на Олимпиаду-2024 в Париж

Казахстан получил 26 лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

Полный список спортсменов:

Бокс (7 из 13-ти лицензий):

Карина Ибрагимова - 57 кг, женщины Сакен Бибосынов - 51 кг Сабырхан Махмуд - 57 кг Асланбек Шымбергенов - 71 кг Нурбек Оралбай - 80 кг Айбек Оралбай - 92 кг Камшыбек Кункабаев - +92 кг

Стрельба (5 лицензий):

Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 м Арина Алтухова - винтовка из трех позиций с 50 м Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 м Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 м Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная

Стрельба из лука (4 лицензии):

Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Командная, мужчины Велоспорт (3 лицензии) Шоссейная гонка, мужчины Шоссейная гонка, мужчины Индивидуальная гонка на время, мужчины

Современное пятиборье (2 лицензии):

Елена Потапенко, женщины Георгий Борода-Дудочкин, мужчины Таеквондо (2 лицензии) Самирхон Абабакиров - 58 кг Батырхан Толеугали - 80 кг

Вольная борьба (1 лицензия):

Азамат Даулетбеков - 86 кг

Греко-римская борьба (1 лицензия):

Нурсултан Турсынов - 87 кг

Спортивная гимнастика (1 лицензия):

Милад Карими - многоборье.

На Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий в 27 видах спорта.

Борьба за лицензии продолжается.