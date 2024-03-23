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    16:21, 23 Март 2024 | GMT +6

    26 лицензий получил Казахстан на Олимпиаду-2024 в Париж

    Париж Олимпиаасы
    Коллаж: olympic.kz

    Казахстан получил 26 лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    Полный список спортсменов:

    Бокс (7 из 13-ти лицензий):

    Карина Ибрагимова - 57 кг, женщины Сакен Бибосынов - 51 кг Сабырхан Махмуд - 57 кг Асланбек Шымбергенов - 71 кг Нурбек Оралбай - 80 кг Айбек Оралбай - 92 кг Камшыбек Кункабаев - +92 кг

    Стрельба (5 лицензий):

    Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 м Арина Алтухова - винтовка из трех позиций с 50 м Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 м Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 м Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная 

    Стрельба из лука (4 лицензии):

    Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Командная, мужчины Велоспорт (3 лицензии) Шоссейная гонка, мужчины Шоссейная гонка, мужчины Индивидуальная гонка на время, мужчины

    Современное пятиборье (2 лицензии):

    Елена Потапенко, женщины Георгий Борода-Дудочкин, мужчины Таеквондо (2 лицензии) Самирхон Абабакиров - 58 кг Батырхан Толеугали - 80 кг

    Вольная борьба (1 лицензия):

     Азамат Даулетбеков - 86 кг

    Греко-римская борьба (1 лицензия):

     Нурсултан Турсынов - 87 кг

     Спортивная гимнастика (1 лицензия):

    Милад Карими - многоборье.

    На Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий в 27 видах спорта.

    Борьба за лицензии продолжается.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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