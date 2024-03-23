26 лицензий получил Казахстан на Олимпиаду-2024 в Париж
Казахстан получил 26 лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
Полный список спортсменов:
Бокс (7 из 13-ти лицензий):
Карина Ибрагимова - 57 кг, женщины Сакен Бибосынов - 51 кг Сабырхан Махмуд - 57 кг Асланбек Шымбергенов - 71 кг Нурбек Оралбай - 80 кг Айбек Оралбай - 92 кг Камшыбек Кункабаев - +92 кг
Стрельба (5 лицензий):
Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 м Арина Алтухова - винтовка из трех позиций с 50 м Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 м Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 м Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная
Стрельба из лука (4 лицензии):
Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Индивидуальная, мужчины Командная, мужчины Велоспорт (3 лицензии) Шоссейная гонка, мужчины Шоссейная гонка, мужчины Индивидуальная гонка на время, мужчины
Современное пятиборье (2 лицензии):
Елена Потапенко, женщины Георгий Борода-Дудочкин, мужчины Таеквондо (2 лицензии) Самирхон Абабакиров - 58 кг Батырхан Толеугали - 80 кг
Вольная борьба (1 лицензия):
Азамат Даулетбеков - 86 кг
Греко-римская борьба (1 лицензия):
Нурсултан Турсынов - 87 кг
Спортивная гимнастика (1 лицензия):
Милад Карими - многоборье.
На Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий в 27 видах спорта.
Борьба за лицензии продолжается.