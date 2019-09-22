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вчера 23:39
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вчера 17:33
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вчера 15:15
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26-летнюю акмолинку вынуждали заниматься проституцией
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали сводницу и женщину, вовлекавшую в занятие проституцией 26-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции региона.
По информации оперативников, преступление было выявлено 17 сентября в Кокшетау, где 40-летняя местная жительница занималась сводничеством в одной из местных саун.
«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, информация подтвердилась, подозреваемая привлечена к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.
Также 20 сентября в Щучинске оперативниками к ответственности за вовлечение в занятие проституцией привлечена 25-летняя местная жительница.
«Установлено, что с августа подозреваемая, угрожая и используя зависимое положение 26-летней потерпевшей, заставляла последнюю оказывать интимные услуги», - добавили в ведомстве.
Полицейские отмечают, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
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