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26-летнюю акмолинку вынуждали заниматься проституцией

22 Сентября 2019 12:55
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26-летнюю акмолинку вынуждали заниматься проституцией

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали сводницу и женщину, вовлекавшую в занятие проституцией 26-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции региона.

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По информации оперативников, преступление было выявлено 17 сентября в Кокшетау, где 40-летняя местная жительница занималась сводничеством в одной из местных саун.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, информация подтвердилась, подозреваемая привлечена к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

Также 20 сентября в Щучинске оперативниками к ответственности за вовлечение в занятие проституцией привлечена 25-летняя местная жительница.

«Установлено, что с августа подозреваемая, угрожая и используя зависимое положение 26-летней потерпевшей, заставляла последнюю оказывать интимные услуги», - добавили в ведомстве.

Полицейские отмечают, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Оксана Матасова

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