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    14:36, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    26-летняя журналистка родила тройню в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ- В Алматинской области 26-летняя молодая мама родила тройню. Все трое детей - девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мать тройняшек - жительница Коксуского района Ардагуль Аскербек. Работает корреспондентом в общественно-политической газете «Алатау» в Талдыкоргане.

    Этим изданием руководит поэт Айтакын Булгаков.

    «Мне 26 лет. Воспитываю дочь и двоих сыновей. Самому старшему пять лет. Сегодня мы стали родителями сразу троих детей. В итоге у нас шестеро детей. Двойни есть как со стороны супруга, так и со стороны меня. Но тройняшек нет», - рассказала Ардагуль Аскербек.

    Молодая мама родила сегодня в областном перинатальном центре Талдыкоргана, около 10 утра.

    «Мои дети в хорошем состоянии. Вес - 1900, 1800 и 1700 граммов. Сейчас мы находимся под наблюдением врачей», - поделилась молодая мама.

    Теги:
    Общество Алматинская область
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