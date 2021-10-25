26-летняя журналистка родила тройню в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ- В Алматинской области 26-летняя молодая мама родила тройню. Все трое детей - девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мать тройняшек - жительница Коксуского района Ардагуль Аскербек. Работает корреспондентом в общественно-политической газете «Алатау» в Талдыкоргане.

Этим изданием руководит поэт Айтакын Булгаков.

«Мне 26 лет. Воспитываю дочь и двоих сыновей. Самому старшему пять лет. Сегодня мы стали родителями сразу троих детей. В итоге у нас шестеро детей. Двойни есть как со стороны супруга, так и со стороны меня. Но тройняшек нет», - рассказала Ардагуль Аскербек.

Молодая мама родила сегодня в областном перинатальном центре Талдыкоргана, около 10 утра.

«Мои дети в хорошем состоянии. Вес - 1900, 1800 и 1700 граммов. Сейчас мы находимся под наблюдением врачей», - поделилась молодая мама.