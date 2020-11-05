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26-летний рабочий попал под грунторез в Экибастузе

5 Ноября 2020 10:05
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26-летний рабочий попал под грунторез в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе 26-летний рабочий попал под грунторез, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Экибастузе 4 ноября в 13:30 во время работ 26-летний работник одного из ТОО, работающий горным мастером, попал под грунторез», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

По данным полицейских, рабочий с травмами ноги доставлен в больницу Экибастуза.

Проводится проверка, добавил источник.


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#Павлодарская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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