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26-летний рабочий попал под грунторез в Экибастузе
5 Ноября 2020 10:05
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе 26-летний рабочий попал под грунторез, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В городе Экибастузе 4 ноября в 13:30 во время работ 26-летний работник одного из ТОО, работающий горным мастером, попал под грунторез», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.
По данным полицейских, рабочий с травмами ноги доставлен в больницу Экибастуза.
Проводится проверка, добавил источник.
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