26-летний рабочий попал под грунторез в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе 26-летний рабочий попал под грунторез, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастузе 4 ноября в 13:30 во время работ 26-летний работник одного из ТОО, работающий горным мастером, попал под грунторез», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

По данным полицейских, рабочий с травмами ноги доставлен в больницу Экибастуза.

Проводится проверка, добавил источник.