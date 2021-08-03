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26-летний парень пытался покончить с собой в СКО

3 Августа 2021 20:15
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26-летний парень пытался покончить с собой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели буквально вытащили из петли молодого мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром в службу спасения позвонила женщина. По ее словам, в одном из домов по улице Пушкина молодой человек пытался повеситься на газовой трубе.

«По прибытию спасателей на уровне двух метров от земли был обнаружен 26-летний мужчина, решивший свести счеты с жизнью. Трагедию удалось предотвратить. Еще бы несколько секунду и вернуть к жизни молодого человека было бы нельзя. Скорая помощь доставила его в больницу», - рассказали в пресс-службе.

О причинах, толкнувших мужчину на самоубийство, не сообщается.

Проблема суицида в регионе существует и среди подростков. Буквально недавно тему подняли в филиале партии.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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