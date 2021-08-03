26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели буквально вытащили из петли молодого мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром в службу спасения позвонила женщина. По ее словам, в одном из домов по улице Пушкина молодой человек пытался повеситься на газовой трубе.
«По прибытию спасателей на уровне двух метров от земли был обнаружен 26-летний мужчина, решивший свести счеты с жизнью. Трагедию удалось предотвратить. Еще бы несколько секунду и вернуть к жизни молодого человека было бы нельзя. Скорая помощь доставила его в больницу», - рассказали в пресс-службе.
О причинах, толкнувших мужчину на самоубийство, не сообщается.
Проблема суицида в регионе существует и среди подростков. Буквально недавно тему подняли в филиале партии.
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