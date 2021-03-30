26-летний мужчина устроил дебош в аэропорту столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В аэропорту столицы транспортные полицейские привлекли жителя Туркестанской области сразу по 3 статьям Кодекса об административных правонарушениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

28 марта текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту г. Нур-Султан поступило сообщение от сотрудника аэропорта о том, что возле информационного бюро находится мужчина, который нарушает общественный порядок. Им оказался 26-летний житель Туркестанской области.

При проверке транспортными полицейскими было установлено, что правонарушитель, будучи в нетрезвом состоянии и находясь в общественном месте, вел себя агрессивно, курил электронную сигарету, на замечания не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок. Также мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у него выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении задержанного были составлены сразу три административных материала по статье 440 ч.1, 441 ч.1 и 667 ч.1 КоАП РК: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за потребление табачных изделий, в том числе электронных систем потребления, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК ему наложен штраф в размере 20 МРП.

Материал по факту неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа направлен в Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султан для принятия процессуального решения.