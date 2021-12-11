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26-летний мошенник обманул «инвесторов» на 8 миллионов тенге в Нур-Султане

11 Декабря 2021 12:27
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26-летний мошенник обманул «инвесторов» на 8 миллионов тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержали мошенника, обещавшего гражданам легкий заработок в Интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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«26-летний житель города под предлогом раскрутки денежных средств обманул 30 граждан. С августа по ноябрь месяцы 2021 года подозреваемый создал группe WhatsApp среди знакомых и друзей, где предлагал инвестировать денежные средства с получением прибыли до 100%. Новых клиентов он находил с помощью «сарафанного радио», подписчики добавляли своих знакомых в чат. «Инвестировали» от 20 тысяч, общая сумма составила порядка 8 млн тенге. Полученные денежные средства подозреваемый растратил», - говорится в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (мошенничество). Установлено, что задержанный в 2015 году был осужден за совершение аналогичного преступления.




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#Нур-Султан   #Криминал   #Финансовая пирамида   #Мошенничество  
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