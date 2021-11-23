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    04:32, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    26-летний актюбинец крал телевизоры в посуточных квартирах

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан молодой мужчина, который крал телевизоры в квартирах, сдаваемых посуточно, и сдавал их в ломбард, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

    С заявлением о краже в полицию обратился 35-летний актюбинец. Мужчина заявил, что из двух квартир, которые он сдает в аренду посуточно, украли телевизоры.

    «35-летний местный житель обратится в полицию с заявлением о краже бытовой техники. Мужчина рассказал, что из его двух съемных квартир, которые он сдает внаем посуточно, украли два телевизора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 26-летний житель Актобе. Выяснилось, что он снимал квартиры на сутки, после чего похищал телевизоры марки «Samsung Galaxy» и «Aсer», а краденое сдавал в ломбард», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч 1 УК РК «Кража», проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

    В департаменте полиции Актюбинской области предупредили арендодателей о необходимости перед совершением сделки заключать договор найма жилого помещения. Это единственный залог того, что стороны будут соблюдать оговоренные условия.


    Теги:
    Криминал Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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