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26-летнего мужчину застрелили в ЗКО

13 Июня 2020 16:50
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26-летнего мужчину застрелили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области мужчина застрелил молодого человека, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, инцидент произошел 12 июня в селе Дарьинск района Байтерек.

Примерно в 03:55 часов в Приуральный ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что неизвестный на пересечении улиц Песочная и И. Тайманова выстрелил оружия в парня, 1994 года рождения.

От полученных травм пострадавший скончался в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы Уральска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель с. Дарьинск, 1983 года рождения.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части первой статьи «Убийство» УК РК.


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#Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
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Багдат Хасенова

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