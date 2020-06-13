26-летнего мужчину застрелили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области мужчина застрелил молодого человека, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, инцидент произошел 12 июня в селе Дарьинск района Байтерек.

Примерно в 03:55 часов в Приуральный ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что неизвестный на пересечении улиц Песочная и И. Тайманова выстрелил оружия в парня, 1994 года рождения.

От полученных травм пострадавший скончался в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы Уральска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель с. Дарьинск, 1983 года рождения.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части первой статьи «Убийство» УК РК.