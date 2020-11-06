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26 крупных инвестпроектов на сумму более 140 млрд тенге реализуется в Актюбинской области
6 Ноября 2020 13:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений Президента по обеспечению экономического роста и улучшению благосостояния населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Несмотря на пандемию и ограничительные меры в регионе обеспечен динамичный рост всех основных социально-экономических показателей», - сказал Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК.
Было отмечено, что объем промышленности составил 100,1%, инвестиций – 108,8%, сельского хозяйства – 104,1%, строительства – 116,4%, ввода жилья - 103,6%. По данным акимата, в экономику области привлечено 410 млрд тенге инвестиций, 19,5% составили иностранные инвестиции.«Реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе», цеха по производству твердо-молотого наполнителя ТОО «Alina Holding», комбикормового завода ТОО «Milker» и др. Работа по привлечению инвестиций продолжится и в 2021 году, в том числе за счет реализации 18 проектов на сумму 150 млрд тенге с созданием более 2 200 рабочих мест», - сообщил Ондасын Уразалин.
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