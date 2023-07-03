26 компаний могут получить эксклюзивные права на экспорт угля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на ограничения на экспорт угля, 26 компаний могут получить эксклюзивные права на его регулируемую транспортировку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановление разработано в целях утверждения перечня отдельных видов угля, на экспорт которых предоставлено исключительное право, и перечня участников внешней торговой деятельности, которым предоставлено исключительное право. Для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации рынка угля, а также для обеспечения населения и коммунально-бытового сектора углём. В 2022 году в период отопительного сезона был нерегулированный вывоз угля в соседние страны непрофильными субъектами бизнеса, не осуществляющими добычу или обогащение угля, что привело к возрастанию спроса у жителей населённых пунктов приграничных районов на уголь», - говорится в проекте постановления Правительства, опубликованном на портале «Открытые НПА».

При наличии соответствующего документа разрешен вывоз, брикетов, окатышей, каменного, неуглекислого и бурого угля. Однако не все могут вывозить его на территорию зарубежных стран. Согласно приложению к постановлению, специальное право на экспорт данного вида товаров будет предоставлено 26 компаниям:

1. АО «АрселорМиттал Темиртау»

2. АО «Горнорудная Компания «Satkomir»

3. АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» разрез «Восточный»

4. АО «Каражыра»

5. АО «Шубарколь Комир»

6. АО «Шубарколь Премиум»

7. ТОО «Kazakhmys Coal»

8. ТОО «Sherubai Komir»

9. ТОО «Акжарык Комир»

10. ТОО «Ангренсор Энерго»

11. ТОО «Богатырь Комир»

12. ТОО «Гамма Сарыколь»

13. ТОО «ГОК «Сарыарка Комир»

14. ТОО «Кайнама Комир»

15. ТОО «Құлан-Көмір»

16. ТОО «Майкубен-Вест»

17. ТОО «Разрез «Кузнецкий»

18. ТОО «Сарыарка-Energy»

19. ТОО «Сокур Комир»

20. ТОО «СТС-1»

21. ТОО «Талдыколь Комир»

22. ТОО «Топливно-энергетическая компания «Беркут»

23. ТОО «Транскомир»

24. ТОО «Эдельвейс+»

25. ТОО «Мадина»

26. ТОО «Рапид»

Решение Правительства будет обсуждаться общественностью до 14 июля.

Ранее сообщалось, что на 6 месяцев установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита автомобильным транспортом с территории Казахстана.