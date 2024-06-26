26 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родился МАЛДЫБАЕВ Сабит Галымович – главный редактор республиканской газеты «Казахстанская правда».

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Костанайский педагогический институт, филолог (1990).

Трудовая деятельность: руководитель ВИА Сергеевского Дома культуры (1980-1983); учеба в Кустанайском пединституте (1983-1985); служба в рядах Советской Армии (1985-1987); продолжение учебы в Кустанайском пединституте (1987-1990); корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Сергеевской районной газеты «Новатор» (1990-1998); главный редактор Сергеевской районной газеты «Новатор» (1998); корреспондент газет «Вечерняя Астана», «Казахстанская правда», заместитель главного редактора республиканской газеты «Аграрный Казахстан» (1998-2000); главный редактор Западно-Казахстанской областной газеты «Приуралье», г. Уральск (2006-2008); специальный корреспондент, редактор отдела экономики АО «РГ «Казахстанская правда» (2008-2009); заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» (2009-2011); шеф-редактор АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (с 2011 года); заместитель главного редактора АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

50 лет назад (1974) родился ЖУНДУБАЕВ Марат Кунисбайулы - аким города Костанай.

Фото: акимат г. Костанай

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский Государственный университет им. А. Байтурсынова, преподаватель истории (1997); Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (2002); Университет международного бизнеса.

Трудовая деятельность: помощник комбайнера (1991); мастер АОЗТ «Араке» (1997-1998); главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района (1999-2002); главный специалист аппарата акима Костанайской области (2002-2005); заместитель акима Житикаринского района (2005-2008); заместитель акима г. Костаная (2008-2010); начальник управления здравоохранения Костанайской области (2010-2011); начальник областного управления образования Костанайской области (2011-2013); аким г. Лисаковска Костанайской области (2013-2015); заместитель акима Костанайской области (2015-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности с марта 2022 года.

49 лет назад (1975) родился САПИЕВ Еркебулан Оналбекович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике и Республике Албания.

Фото: Посольство РК в Турецкой Республике

Родился в г. Москве. Окончил Анкаринский государственный университет, бакалавр экономики (1998); Стамбульский университет Айдын, магистр политологии и международных отношений (2017).

Трудовая деятельность: ведущий экономист департамента макроэкономической и финансовой статистики Министерства финансов Республики Казахстан (с 1999 года); работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан (2000-2003); заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства» (2003-2004); главный эксперт, заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Турции (2006-2011); занимал различные руководящие должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2014); генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбуле (Турецкая Республика) (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Туркменистан (2019-2022).

На занимаемой должности с марта 2022 года.