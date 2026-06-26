26 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая приняла всеобъемлющий многодисциплинарный план деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

Международный день в поддержку жертв пыток установлен в 1997 году Организацией Объединенных Наций по рекомендации Экономического и социального совета. Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

СОБЫТИЯ

В 1929 году открылся Алма-Атинский ветеринарно-зоотехнический институт. В 1996 году на базе Алматинского зооветеринарного и Казахского сельскохозяйственного институтов был создан Казахский национальный аграрный университет (казахское название – Қазақ ұлттық аграрлық университеті (ҚазҰАУ). КазНАУ готовит высококвалифицированных специалистов для сельскохозяйственных предприятий, государственных учреждений защиты населения и окружающей среды.

В 1992 году Республика Казахстан приняла членство в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций и Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

В 1996 году в Тегеране официально начала работать Казахская редакция Иранского радио.

В 2010 году была выпущена в обращение памятная монета «Знак ордена «Құрмет» из серии «Государственные награды Казахстана». Данная памятная монета является восьмой монетой серии, в дизайне которой используются изображения государственных наград Республики Казахстан.

В 2011 году в столице Казахстана состоялось открытие Аллеи журналистов, заложенной в парке у Дворца мира и согласия (Пирамида) на пересечении улиц Нажимеденова и Сыганак со стороны ЖК «Гранд Астана».

В 2013 году всемирно известный круглосуточный информационный канал Euronews в своем тележурнале Le mag показал сюжет об открытии государственного театра оперы и балета Astana Opera, где состоялась премьера оперы «Биржан-Сара». В сюжете международной телекомпании отмечается, что «уже сейчас театр «Астана Опера» сравнивают с лучшими театрами мира – La Scala, San Carlo и Большим».

В 2013 году в Баку более 500 делегатов из 44 стран мира приняли участие в первом Форуме представителей тюркоязычной диаспоры, в рамках которого единогласно были приняты Обращение участников к главам Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также Бакинская декларация и решение о созыве очередных форумов периодичностью один раз в два года.

В 2015 году в столичном спорткомплексе «Даулет» известный актер Стивен Сигал дал старт I Международному фестивалю боевых искусств, приуроченному к празднованию Дня города.

В 2017 году казахстанские спортсмены с донорскими органами приняли участие в открытии XXI Всемирных спортивных трансплант-игр в испанской Малаге. Знаменосцем казахстанской сборной стал первый в РК пациент, которому было пересажено донорское сердце, Жанибек Успанов.

В 2017 году посольство Республики Казахстан в Республике Корея получило награду за активное участие в сохранении мира на Земле. Церемония награждения прошла в здании южнокорейского парламента.

В 2018 году в Казахстане была аккредитована Федерация по киберспорту Qazaq Cybersport Federation. Федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках.

В 2021 году в Казахстане внедрили уникальный метод лечения рака щитовидной железы. В Центре ядерной медицины и онкологии г. Семея открылось первое отделение радионуклидной терапии, где будут применять уникальный, эффективный и безопасный метод лечения, дифференцированного рака щитовидной железы с отдаленными метастазами и тиреотоксикоза – радиойодтерапию.

Открытие такого центра является очень важным событием для всей онкологической службы республики. Метод радиойодтерапии у нас применяется впервые, лечение проходит по международному протоколу.

В 2023 году 95 учеников школ из Талдыкоргана стали победителями на международном хореографическом конкурсе искусства «Танцуй всей душой» в Турции. В этом году в международном хореографическом конкурсе искусства «Танцуй всей Ддушой» участвовали творческие команды из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и России.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева. Нурланбек Шакиев поблагодарил главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени Президента Садыра Жапарова. Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

В 2023 году в Астане завершился чемпионат Азии 2023 года по грэпплингу. Соревнования финишировали с тотальным преимуществом казахстанских спортсменов, в копилке которых 96 медалей высшего достоинства. По итогам чемпионата Азии сборная Казахстана заняла первое место в общем зачете на двухдневном турнире, где соревновались юниоры 14-15 лет, 16-17 лет и ветераны. Спортсмены завоевали 52 золотых, 10 серебряных и одну бронзовую медаль.

В 2023 году Альмира Турсын, известная по роли сакской царицы Томирис, получила второе место в международном конкурсе красоты Mrs Globe-2023.

В 2024 году в преддверии Дня работников средств массовой информации в Астане прошла церемония вручения медиа премии партии AMANAT. Награды журналистам вручил председатель партии Amanat, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов. Партия AMANAT проводит республиканский конкурс среди журналистов уже в 15-й раз. В этом году на конкурс поступило около 1500 работ от порядка 200 человек. Подавляющее большинство из них приходится на региональные СМИ.

В 2025 году более 1,3 млрд деревьев высажено в Казахстане. В рамках поручения Главы государства до 2027 года высадить 2 млрд деревьев уже реализовано 1,3 млрд сеянцев. Среди них - 48,7 млн саксаулов на осушенном дне Аральского моря. В населенных пунктах посажено 15 млн деревьев.

В 2025 году в Уйгурском районе археологи КазНУ имени аль-Фараби сделали по-настоящему редкую находку - золотой перстень весом почти 8 граммов, обнаруженный в одном из сакских курганов. Артефакт украшен необычным изображением. На нем можно различить человеческое лицо, морду и гриву льва. Или даже быка, возможно, барана — культ которых был распространен у древних племен.

В 2025 году партия «AMANAT» подвела итоги республиканской медиа-премии – 2025, приуроченной ко Дню работников СМИ. На конкурс поступило около 3000 заявок. Победителем в номинации «Лучший материал о человеке труда» стал Нурбек Бекбауов, руководитель дирекции документальных фильмов АО «РТРК «Қазақстан». В 2025 году впервые учреждены специальные номинации: «Taza Qazaqstan» – за вклад в экологическую повестку; В честь 30-летия Конституции.

В 2025 году казахской диаспоре в Монголии было передано 5 тысяч экземпляров книг. Торжественное вручение провел министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, находящийся с официальным визитом в Улан-Баторе. Среди книг — произведения современных казахских поэтов и писателей, а также новые сборники детской литературы.