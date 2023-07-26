26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1936-2021) родилась- известный учёный, заслуженный врач-офтальмолог, одна из создателей казахстанской офтальмологической школы, далеко известной за пределами страны.

Родилась в г. Новосибирске. Окончила Алматинский государственный медицинский институт имени Молотова, врач-офтальмолог (1960).

Трудовая деятельность: работала в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней в должности младшего, старшего научного сотрудника, заместителя директора по науке (1960-2003); директор Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, заведующая кафедрой глазных болезней Алматинского государственного медицинского института, руководитель первого в СНГ учебно-методического, научно-производственного объединения «Офтальмология» (1987-2001); проректор по воспитательной работе, советник ректора, профессор Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова (с 2003 года); долгие годы занимала должности главного офтальмолога и председателя Республиканского научного общества офтальмологов, председателя диссертационного совета.

Автор более 300 научных статей, в том числе шести монографий, методических рекомендаций, учебных пособий, словарей, более 50 изобретений и патентов в Казахстане и России. Под руководством Мустафиной защищены 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Награждена орденами «Знак Почета» (1976), «Парасат» (1998), Ave Vitae; медалями «За трудовое отличие» (СССР), «Ветеран труда» (СССР); почетными грамотами Президиума Верховного Совета КазССР (1966, 1983); нагрудными знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Алтын дәрігер».

назад (1985) родился- прокурор города Тараза Жамбылской области.

Трудовая деятельность: помощник прокуроров Жамбылского района и г. Тараза Жамбылской области; прокурор отдела департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры; старший помощник Генерального прокурора аппарата Генерального прокурора; прокурор Целиноградского района Акмолинской области; прокурор района «Сарыарка» г. Нур-Султана (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.