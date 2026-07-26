26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

48 лет назад (1978) родился ТЫНЫМГЕРЕЕВ Изгилик Досмуратович — аким Кобдинского района Актюбинской области.

Фото: Facebook / Изгилик Тынымгереев

Родился в Кобдинском районе Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова (1999), специальность «Учитель биологии»; Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова (2004), специальность «Экономист-бухгалтер».

Трудовая деятельность: учитель биологии в астраханской средней школе села Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области (1996); заместитель директора по воспитательной работе в астраханской средней школе, в Кобдинской казахской средней школе (2001-2005); главный специалист информационно-аналитического отдела аппарата акима Кобдинского района (2005-2007); аким Согалинского сельского округа; руководитель Кобдинского районного отдела физической культуры и спорта; заместитель акима Каргалинского района, заместитель акима Алгинского района, руководитель отдела Управления сельского хозяйства Актюбинской области, руководитель аппарата акима Алматинского района города Актобе (2007-2020); заместитель акима Кобдинского района (2020-2023).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.

41 год назад (1985) родилась СУЙНДИК Ляззат Кенесовна — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Правительства

Окончила Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Университет Шеффилд, Великобритания, стипендиат программы «Болашак», магистр искусств.

Трудовая деятельность: менеджер отдела по связям с общественностью Конгресса молодежи РК (2005); главный специалист ОО «Информационно-аналитического центра «Парасат» (2005-2006); эксперт отдела информационной политики и мониторинга СМИ Департамента внутренней политики акимата города Астаны (2006-2008); различные должности в Министерстве культуры и информации (2008-2014); руководитель Управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); заместитель Председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2019); председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (05.2019-06.2021); заместитель Председателя Правления АО «Агентство «Хабар» (2021).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

Также в этот день родились:

90 лет назад (1936-2021) родилась МУСТАФИНА Жанар Габиденовна — известный учёный, заслуженный врач-офтальмолог, одна из создателей казахстанской офтальмологической школы.

Фото: КазНУ

Родилась в Новосибирске. Окончила Алматинский государственный медицинский институт имени Молотова, врач-офтальмолог (1960).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней (1960-2003); директор Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, заведующая кафедрой глазных болезней Алматинского государственного медицинского института, руководитель первого в СНГ учебно-методического, научно-производственного объединения «Офтальмология» (1987-2001); проректор по воспитательной работе, советник ректора, профессор Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова (с 2003 года); главный офтальмолог, председатель Республиканского научного общества офтальмологов, председатель диссертационного совета.

Автор более 300 научных статей, в том числе шести монографий, методических рекомендаций, учебных пособий, словарей, более 50 изобретений и патентов в Казахстане и России. Под руководством Мустафиной защищены 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Награждена орденами «Знак Почета» (1976), «Парасат» (1998), Ave Vitae; медалями «За трудовое отличие» (СССР), «Ветеран труда» (СССР); почетными грамотами Президиума Верховного Совета КазССР (1966, 1983); нагрудными знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Алтын дәрігер».

76 лет назад (1950-2023) родился МЕИРБЕКОВ Акжол Нускабекович — солист казахстанской группы «Дос-Мукасан».

Фото: instagram.com/akzholmeirbekov/

Родился в городе Арыс Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил среднюю школу имени К. Сыпатаева города Шымкента; музыкальную школу в Намангане, Узбекистан; Ташкентский сельскохозяйственный институт по специальности агроном.

Трудовая деятельность: присоединился к знаменитому ансамблю «Дос-Мукасан» (1978); член творческого объединения «Казахконцерт» (1979); певец ансамбля «Дос-Мукасан» (1978-1985); пел в ансамблях «Аркас», «Сазген», «Адырна» Алматинской областной филармонии (1985-1994); художественный руководитель и руководитель ансамбля «Гульдер» (1994-1996); основал певческий театр «Акжол» (2001); солист ансамбля «Дос-Мукасан» (2010). 25 ноября 2023 года артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

73 года назад (1953-2025) родился ДМИТРИЕВ Виктор Константинович — заслуженный тренер РК, наставник боксера Геннадия Головкина.

Фото: vesti.kz

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский горный техникум; Карагандинский педагогический институт по специальности «Физическое воспитание».

Трудовая деятельность: горнорабочий на шахте имени Костенко; работал в обществе «Трудовые резервы», в различных спортивных организациях Караганды; тренер областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу.

Воспитал боксера-профессионала, чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO Геннадия Головкина, а также 10 мастеров спорта Республики Казахстан, 20 кандидатов в мастера спорта, призеров республиканских и международных турниров.