26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников торговли в Казахстане

Профессиональный праздник работников торговли (в том числе розничной), отмечается ежегодно в четвертое воскресенье июля. Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689.

СОБЫТИЯ

В 1920 году на съезде Советов Сакен Сейфуллин был избран членом исполнительного комитета и назначен заместителем председателя Акмолинского исполнительного комитета, заведующим административным отделом.

В 1968 году впервые увидел свет «Словарь языка Абая», включающий около 6 000 слов и понятий.

В 1989 году комиссия при Центральном комитете Компартии Казахстана восстановила справедливость в отношении видного казахского писателя и общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова, дав объективную оценку первому произведению прозаика «Бақытсыз Жамал». Произведение было рекомендовано к публикации.

В 1999 году был учрежден орден Республики Казахстана «Барыс». Награждение орденом «Барыс» производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами.

В 2012 году юный музыкант из Павлодара Ерасыл Адильбеков, виртуозно владеющий народным инструментом, завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Магия Italiana-2012», который состоялся в городе Римини (Италия).

В 2015 году в Алматы состоялась Международная олимпиада по информатике (IOI-2015) среди школьников. Такое мероприятие прошло в Казахстане впервые. Наша страна приняла рекордное число участников — свыше 630 человек из более чем 80 стран мира.

Казахстан стал второй страной после Беларуси, получившей право провести Международную олимпиаду по информатике. Решение о проведении IOI-2015 в Казахстане было принято Международным оргкомитетом в Италии в 2012 году.

В 2015 году ученые Кызылординского научно-исследовательского института имени Ибрая Жакаева путем скрещивания двух существующих сортов риса — российского «Кураж» и казахстанского «Элита» — вывели новый высокоурожайный сорт. Новый сорт риса нарекли «Ару», в переводе с казахского «красивая».

В 2016 году ежемесячное издание Союза писателей Евразии, журнал «Кардеш калемлер», полностью посвятило номер великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. По мнению редакции журнала, указанные научно-исследовательские статьи и эссе имеют особую ценность в контексте широкой пропаганды творчества великого казахского поэта не только в Турции, но и во всех тюркоязычных государствах мира.

В 2017 году в Будапеште на мировом первенстве FINA по водным видам спорта пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за многие годы преодолел 50-секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м.

В 2017 году этнографический караван «Древний Тараз — Астана» привез в Астану около 300 музейных экспонатов. Жителям и гостям столицы представилась возможность на выставке «Тараз — тарихтың алтын діңгегі» посмотреть уникальные древние артефакты, познакомиться с более чем 2000-летней историей Тараза. Привезенные в Астану экспонаты охватывали период от сакских времен до образования Казахского ханства.

В 2018 году Европейский вещательный союз объявил об участии Казахстана в Junior Eurovision 2018. Казахстан впервые принял участие в детском «Евровидении-2018», в котором соревновались юные вокалисты от 9 до 14 лет из 19 стран мира.

В 2019 году казахстанская дзюдоистка Отгонцецег Галбадрах выиграла этап мирового Гран-при в Загребе (Хорватия).

В финале турнира в весовой категории до 48 кг она «иппоном» победила француженку Мелани Клемен. На пути к «золоту» она встретилась с австрийкой Катариной Танзер (иппон), а также двумя китаянками — Яо Сян (вазари) и Янан Ли (иппон).

В 2020 году в селе Янайкино района Бәйтерек Западно-Казахстанской области установили архитектурную композицию «Домбыра». Домбра является символом популяризации казахской национальной культуры в мире. Каждый казах считает за честь владеть этим музыкальным инструментом и иметь его в своем доме. Все больше детей стремятся выучиться игре на национальном инструменте, чтобы иметь возможность наслаждаться красивыми кюями, музыка которых передает атмосферу казахской степи, ее поэзию и красноречие акынов, одухотворенной поэзией, метким красноречием акынов.

В 2020 году в Казахстане был запущен проект «SOS Джейран», который поможет усилить меры по сохранению вида на юге страны.

Джейран — парнокопытное из рода газелей, занесен в Красную книгу Казахстана, в Международном Красном списке имеет статус «Угрожаемый» (VU).

В 2021 году согласно Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области» село Косшы было отнесено к категории города областного значения.

Косшы — населенный пункт, расположенный на территории Целиноградского района Акмолинской области. Общая площадь — 2 413 гектаров. Косшы является одним из крупнейших населенных пунктов региона юго-западнее столицы.

В 2024 году в Астане состоялся концерт в честь церемонии открытия Олимпийских Игр. Вечернее шоу с участием звезд эстрады прошло в Центральном парке столицы.

В 2025 году казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира в Кицбюэле (Австрия). В финале Бублик встретился с французом Артюром Казо (100-е место) и победил его в двух сетах — 6:4, 6:3.