26 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родилась– государственный деятель, заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина, учитель английского языка (1974); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (1994).

Трудовая деятельность: учитель английского языка сельской школы (1974-1976); секретарь комитета ЛКСМ совхоза (1976-1979); заведующий лекторской группой, заведующий отделом пропаганды Уральского обкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского горкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1979-1983); секретарь ЦК ЛКСМК по идеологии (1983-1987); заместитель председателя Казахстанского филиала Всесоюзного детского фонда им. В.И. Ленина (1988-1990); народный депутат КазССР, избрана от ЛКСМК (1990); председатель комитета Верховного Совета РК по делам молодежи (1990-1993); министр по делам молодежи, туризма и спорта РК (1993-1996); депутат Сената Парламента РК (01.1996-10.1996); посол РК в Государстве Израиль, посол РК в Итальянской Республике (10.1996); депутат Сената Парламента РК (с 1996 года); заместитель Премьер-Министра РК (2004-2005); министр образования и науки РК (2005-2007); постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций (2007-2013); Посол в Республике Куба по совместительству (2007-2013); посол на Соломоновых Островах по совместительству (2012-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019), член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2014-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019).

На занимаемой должности – с сентября 2019 года.

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», «Достық» II ст. (2006), «Знак Почета» (1984); медалью; грамотой Президиума Верховного Совета КазССР.

58 лет назад (1965) родился РАХМЕТУЛИН Абай Джамбулович – судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Омской области (РФ). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1990).

Трудовая деятельность: стажер Кокчетавской областной коллегии адвокатов, адвокат юридической консультации, ведущий специалист управления юстиции Кокчетавской области; судья, заместитель председателя, председатель Кокшетауского городского суда (1990-2002); председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда (2002-2004); судья Верховного суда РК (2004-2007); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2007-2012); председатель Восточно-Казахстанского областного суда (2012-2015); председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (2015-2016); председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности – с июля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

50 лет назад (1973) родился БИКЕНОВ Нурлан Рахметуллинович – руководитель управления внутренней политики Карагандинской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, преподаватель истории, биологии (1997, 2002); Карагандинский экономический университет, бакалавр экономики (2013).

Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза им. В. Куйбышева Нуринского района (1986); учитель биологии, истории средней школы им. С. Тальжанова Нуринского района (1995-2001); главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Нуринского района (2001-2003); главный специалист отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями, заведующий отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями департамента внутренней политики Карагандинской области (2003-2007); начальник отдела внутренней политики города Караганды (2007-2008); заместитель начальника управления внутренней политики Карагандинской области (2008-2010); заместитель акима Осакаровского района по социальным вопросам (2010-2012); заместитель руководителя управления внутренней политики Карагандинской области (2012-2016); руководитель управления по делам религий Карагандинской области (2016-2020); заместитель акима г. Караганды (2020-2022).

На занимаемой должности – с апреля 2022 года.

44 года назад (1979) родилась ПАН Наталья Виссарионовна – член Совета по совершенствованию законотворческого процесса при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родилась в г. Абай Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-международник (1999); Колумбийский университет, США, экономист (2016).

Трудовая деятельность: главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы МФ РК (1999-2003); консультант, старший эксперт, главный эксперт, главный консультант отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2003-2008); инспектор, заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2008-2012); заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК (2012-2014); заместитель директора департамента регистрационной службы и организации юридических услуг МЮ РК (2014-2016); директор департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2016-2017); вице-министр юстиции Республики Казахстан (2017-2022).

На занимаемой должности – с апреля 2022 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2016); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).