26 фактов интернет-мошенничества совершила 25-летняя жительница города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские подвели итоги республиканской операции «Anti-fraud», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за время операции сотрудники департамента полиции региона выявили 34 факта мошенничества в отношении интернет-пользователей.

«Из всех этих 34-х случаев обмана граждан 26 совершены 25-летней жительницей города Тараза, которая в социальной сети Instagram под предлогом продажи одежды входила в доверие к гражданам и обманным путем - перечисление денежных средств на карточку незаконно (ст.190 ч.3 УК РК) - завладевала их денежными средствами. Два факта мошеннических действий зарегистрировано на 38-летнего жителя Тараза, который знакомился с девушками, а через некоторое время просил их данные паспорта и банковской карты, якобы для перевода им денежных средств. Но на самом деле оформлял на их имена кредиты в микрокредитной организации. И, наконец, 23-летняя жительница Капшагая совершила три факта мошенничества. Под предлогом продажи норковых шуб обманным путем завладевала денежными средствами жамбылских покупателей», - пояснили в ведомстве.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud» направлено на повышения эффективности мер борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничествами.

Все граждане, совершившие мошеннические действия, задержаны. Сотрудники УКП ДП Жамбылской области проводят досудебное расследование по всем фактам, уточнили в правоохранительном ведомстве.