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    10:00, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    26 фактов интернет-мошенничества совершила 25-летняя жительница города Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские подвели итоги республиканской операции «Anti-fraud», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за время операции сотрудники департамента полиции региона выявили 34 факта мошенничества в отношении интернет-пользователей.

    «Из всех этих 34-х случаев обмана граждан 26 совершены 25-летней жительницей города Тараза, которая в социальной сети Instagram под предлогом продажи одежды входила в доверие к гражданам и обманным путем - перечисление денежных средств на карточку незаконно (ст.190 ч.3 УК РК) - завладевала их денежными средствами. Два факта мошеннических действий зарегистрировано на 38-летнего жителя Тараза, который знакомился с девушками, а через некоторое время просил их данные паспорта и банковской карты, якобы для перевода им денежных средств. Но на самом деле оформлял на их имена кредиты в микрокредитной организации. И, наконец, 23-летняя жительница Капшагая совершила три факта мошенничества. Под предлогом продажи норковых шуб обманным путем завладевала денежными средствами жамбылских покупателей», - пояснили в ведомстве.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud» направлено на повышения эффективности мер борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничествами.

    Все граждане, совершившие мошеннические действия, задержаны. Сотрудники УКП ДП Жамбылской области проводят досудебное расследование по всем фактам, уточнили в правоохранительном ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
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