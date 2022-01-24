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26 домов отремонтируют по госпрограмме в СКО

24 Января 2022 13:52
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26 домов отремонтируют по госпрограмме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на новые формы управления перешли 69% многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыта Ильясова, большая часть домов зарегистрировала простые товарищества – 968, и 100 многоэтажек выбрали форму управления в виде объединения собственников имущества.

«В области 1 837 многоэтажных жилых домов, в том числе в Петропавловске – 1 152. Основная часть домов построена в 1960-1980 годы и имеет значительный износ. В рамках программы «Развитие регионов до 2020-го года» с 2011-го года в области было отремонтировано 170 домов на общую сумму 2,7 млрд тенге, в том числе за счет возвратных средств. В прошлом году по программе развития жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы «Нұрлы Жер» начаты работы по ремонту 22 домов. К примеру, по адресу ул.Шухова 2А, где создана новая форма ОСИ, проводятся работы по устройству шатровой кровли на сумму 76 млн тенге», - рассказал Б.Ильясов.

Он добавил, что на 2022-й год запланировали более 1 млрд тенге на ремонт 26 домов. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.


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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ  
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Автор:

Олеся Жуковень

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