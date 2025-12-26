26 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1931 году на базе Высшего пограничного командного Краснознаменного ордена Октябрьской революции училища КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского создано высшее военно-учебное заведение Казахстана — Академия пограничной службы КНБ Республики Казахстан, которая готовит офицеров для пограничной службы КНБ Республики Казахстан, других подразделений и органов КНБ.

В 1960 году был образован Целинный край, в состав которого вошли Акмолинская, Кокчетавская (ныне в составе Акмолинской области и СКО), Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области c административным центром — городом Целиноград (до 1961 года — Акмолинск). Упразднен 19 октября 1965 года.

В 1980 году спектаклем «Первые» по пьесе писателя Александра Раймгена о взаимоотношениях казахов с немцами состоялось открытие Республиканского немецкого драматического театра. Режиссером спектакля и первым руководителем труппы был Э. С. Аракелов.

В 1991 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и США.

Соединенные Штаты Америки — государство в Северной Америке, имеющее федеративную форму устройства, административно делящееся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия; в подчинении также находится ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие). Площадь — 9,5 млн км². Столица — г. Вашингтон. Официальная валюта — доллар. Государственный язык — английский. Глава государства, главнокомандующий вооруженными силами — президент.

В 1995 году был принят Конституционный закон Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», определяющий правовое положение Президента Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

В 2009 году во Дворце мира и согласия в Астане состоялась премьера балета «Корсар» в новой редакции.

Новая хореографическая редакция балета «Корсар» была создана Юрием Григоровичем на основе композиции М. Петипа специально для Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой.

В 2017 году коллекция факсимильного издания белорусского первопечатника Франциска Скорины была передана Казахстану Национальной библиотекой Беларуси.

Беларусь, родина восточнославянского первопечатника, имеет лишь отдельные из его изданий. Всего же сохранилось около 520 экземпляров, которые хранятся в библиотеках, музеях и архивах Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Словении, России, США, Украины.

В 2018 году впервые в истории Вооруженных сил Казахстана для выполнения миротворческой миссии была направлена женщина-военнослужащая майор Шолпан Таушева.

В течение года наряду с военнослужащими из 30 стран майор Шолпан Таушева будет участвовать в миротворческой миссии в Западной Сахаре в качестве военного наблюдателя.

В 2018 году в турецком Болу был установлен памятник, посвященный знаменитому тюркскому эпосу «Көроғлы». Произведение казахстанского скульптора Мурата Мансурова расположено в знаменитом одноименном международном парке.

Огромную скульптуру весом в 500 тонн и высотой в 70 метров в Турцию доставляли по частям. Аннотацию проекта написал известный поэт Олжас Сулейменов.

«Көроғлы» — фольклорно-эпический памятник тюркских народов, сложившийся к XVII веку, и получивший распространение в Центральной Азии и на Ближнем востоке.

В 2019 году британский журнал Boxing News, который является старейшим изданием, пишущим о боксе (издается с 1909 года), представил десятку лучших поединков профессионального бокса за 2019 год. Бой Геннадия Головкина был включен в пятерку лучших поединков года.

В 2019 году известный на весь мир казахстанский певец Димаш Кудайберген стал лучшим артистом года в Китае.

В 2024 году в Астане прошел Х Курултай мусульман Казахстана. На должность председателя и Верховного муфтия была предложена кандидатура Наурызбай кажы Таганулы. Собравшиеся на съезде около 300 делегатов единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру, выразив поддержку и переизбрав Наурызбай кажы Таганулы на должность Верховного муфтия.