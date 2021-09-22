РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    26 человек тушили пожар в частном доме в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горели хозяйственные постройки и жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    22 сентября в 10:58 силы и средства ДЧС Алматы были направлены в Жетысуский район. Пожарные прибыли на пожар в течение трех минут.

    К моменту прибытия пожарных происходило горение хозяйственных построек с переходом на кровлю частного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

    На пожаре работало 6 единиц техники, 26 человек личного состава. Локализация пожара была достигнута в 11:26 . Пожар был ликвидирован менее чем за полчаса. Жертв и пострадавших нет.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!