26 человек тушили пожар в частном доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горели хозяйственные постройки и жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22 сентября в 10:58 силы и средства ДЧС Алматы были направлены в Жетысуский район. Пожарные прибыли на пожар в течение трех минут.

К моменту прибытия пожарных происходило горение хозяйственных построек с переходом на кровлю частного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

На пожаре работало 6 единиц техники, 26 человек личного состава. Локализация пожара была достигнута в 11:26 . Пожар был ликвидирован менее чем за полчаса. Жертв и пострадавших нет.