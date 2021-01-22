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    14:48, 22 Январь 2021 | GMT +6

    26 человек стали жертвами мошенников в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в январе жертвами интернет-мошенников стали 26 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за последний год число интернет-мошенничеств увеличивается. В том числе связанных с банковскими переводами. В январе таких случаев зафиксировали семь. В прошлом году – 97.

    Полицейские обсудили проблему с сотрудниками банковских учреждений. Начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов отметил, что большое количество фактов мошенничества, связанных с финоперациями говорит о неэффективности профилактических мер. Полицейские призвали банки подключиться к разъяснительной работе.

    Одна из жертв мошенников на встрече подробно рассказала, как аферисты «заставили» ее оформить кредит. Уверенная и грамотная речь лжеменеджеров не заставила ее даже сомневаться в правдивости их слов. Они назвали ее фамилию, имя, отчество. Именно знание персональных данных и настораживает полицейских.

    Еще одним фактором, который заставляет поверить мошенникам, является то, что при входящем звонке может определиться номер call-центра какого-либо банковского учреждения. Представители банков заверили, что звонки подобного характера исключены. Они призвали горожан не поддаваться панике, для своего успокоения незамедлительно звонить по номерам call-центров банков.

    О том, по каким схемам действуют интернет-мошенники можно прочесть здесь


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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