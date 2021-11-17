26 человек спасли от холода на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Напряженная обстановка сложилась из-за погодных условий на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ «.

«На этот час в Жуалынском районе на трассе «Алматы - Ташкент» спасено 26 человек, среди которых двое детей», - сообщает пресс-служба департамента ЧС Жамбылскойобласти.

Люди доставлены в близлежащий пункт обогрева , который расположен в средней школе имени Ломоносова села Нурлыкент.

«К спасательным работам привлечены 10 человек личного состава и две единицы техники»,- уточнили в ведомстве.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области организован штаб по ликвидации стихийных бедствий. Работает горячая линия.

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей не выезжать без надобности на трассы и быть осторожными в дороге



