26 человек спасли от холода на трассе в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Напряженная обстановка сложилась из-за погодных условий на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ «.
«На этот час в Жуалынском районе на трассе «Алматы - Ташкент» спасено 26 человек, среди которых двое детей», - сообщает пресс-служба департамента ЧС Жамбылскойобласти.
Люди доставлены в близлежащий пункт обогрева , который расположен в средней школе имени Ломоносова села Нурлыкент.
«К спасательным работам привлечены 10 человек личного состава и две единицы техники»,- уточнили в ведомстве.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области организован штаб по ликвидации стихийных бедствий. Работает горячая линия.
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