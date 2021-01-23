26 человек спасли на заснеженных автотрассах ВКО за ночь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана всю ночь помогали застрявшим в заносах автомобилистам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудниками ДЧС ВКО провели несколько спасательных операций, всего было спасено 26 человек.

Первый вызов спасателям поступил с трассы Маканчи-Урджар, автомобиль «Тойота Хайландер» оказался в кювете. Люди обратились за помощью в службу «112» и просили эвакуировать их. Прибывшими на место происшествия ​ сотрудников ПЧ-54 автомобиль был отбуксирован,​ и ​3 человека продолжили движение в сторону поселка Маканчи.

«Следующий звонок поступил с автодороги Маканчи-Благодарное, где ​ 2 автомобиля оказались в снежном заносе, спасатели оперативно сработали и четырех пассажиров эвакуировали с трассы.

Такая же ситуация произошла в районе автодороги Акжар-Шиликти Тарбагатайского района, где застряло 2 автомобиля. Сотрудники ПЧ-52 доставили 4-х граждан на зимовку.

В снежном заносе остался автомобиль с людьми и на трассе Омск-Майкапчагай, где в помощи нуждались 6 автомобилей, среди которых оказались «Газель» и КамАЗ. Спасатели во время пришли на помощь на специальной технике и​ из снежного заноса вытащили 6 транспортных средств, а также доставили 15 человек в город Зайсан», - пояснили в пресс-службе.

​ Отметим, что для расчистки автодорог от заносов на место направлены дорожные службы.

Работа спасателей была усложнена ​из-за ​метели, нулевой видимости, снегопада и ​ветра.

ДЧС ВКО напомнил, что отправляясь в дальнюю дорогу за пределы населенных пунктов, то узнайте о состоянии дорог и предстоящей погоде по мобильному приложению «Дармен»; сообщите о своем маршруте и планируемом возвращении родственникам; оборудуйте автомобиль фонариком, медицинской аптечкой, тросом, возьмите теплые вещи, заранее зарядите аккумулятор автомобиля.



