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26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике

Автор:  
Татьяна Кудренок
15 Мая 2023, 16:16
26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике Фото: Reuters

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - 26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона на шоссе в северном мексиканском штате Тамаулипас в Мексике в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Две машины столкнулись неподалеку от столицы штата Сьюдад-Виктория, а затем загорелись, сообщило министерство общественной безопасности штата Тамаулипаса.

Прибыв на место аварии, полицейские обнаружили, что грузовика с прицепом на месте происшествия уже нет.

Источник в прокуратуре Тамаулипаса заявил, что следователи не уверены, скрылся ли водитель грузовика или он также погиб в аварии.

По словам источника, среди пассажиров фургона, предположительно из частной транспортной компании, были дети.

Все жертвы столкновения скорее всего были мексиканцами, поскольку на месте происшествия были обнаружены их удостоверения личности.


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