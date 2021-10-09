26 человек отравились насмерть алкоголем в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Двадцать шесть человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области РФ, еще 28 человек пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», - сказала замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

Аверкова также отметила, что в настоящее время нет потребности в перевозке в другие клиники пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны шесть человек, подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.