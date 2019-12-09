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26 человек эвакуированы из автобусов на трассе в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спасатели в Павлодарской области в выходные дни эвакуировали пассажиров и транспорт из-за гололёда и метели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Седьмого декабря в городе Экибастузе на автодороге местного значения (объездная дорога) между селом Босшаколь и селом Шикылдак (протяжённость - около 16 километров) в результате гололёда на затяжном подъёме образовался затор грузовых автомобилей в количестве 65 единиц. По состоянию на 06:00 8 декабря количество грузовых автомобилей увеличилось до 100 единиц, из снежного заноса было вызволено более 80 грузовых автомобилей», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Сейчас проводятся дальнейшие работы по расчистке дороги от снега и освобождению оставшихся десяти грузовых машин. Жертв, пострадавших нет, отметили спасатели. На месте происшествия работали сотрудники департамента по ЧС, местных исполнительных органов, полиции и работники дорожной службы. «Ночью 8 декабря из-за закрытия дорог возле населённого пункта Шидерты вернули пассажирский автобус марки YUTONG, следовавший по маршруту «Семей-Караганда». Пассажиры в количестве одиннадцати человек, из них двое детей были эвакуированы в пункт обогрева № 33 Экибастуз», - добавили в ведомстве. Эвакуированные люди в медицинской помощи не нуждались, рассказали в региональном ДЧС. «8 декабря из-за ограничения движения для грузового и пассажирского автотранспорта на республиканской трассе «Омск-Майкапчагай», на 220-м километре, возле районного центра Железинка, из пассажирского автобуса марки Higer были эвакуированы 15 человек (шесть - человек граждане Российской Федерации), из них четверо детей, в интернат общеобразовательной школы №1. В медицинской помощи не нуждались», - сообщили об ещё одном случае в пресс-службе департамента по ЧС.
Фото пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
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