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26 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ

5 Ноября 2020 09:50
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26 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 223 человека, среди которых 340 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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В стационарах находятся 2 572 пациента, на амбулаторном уровне – 2 651 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 – в крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.


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#Минздрав РК   #Статистика   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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