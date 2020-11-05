Новости
26 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ
5 Ноября 2020 09:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 223 человека, среди которых 340 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеКакие мероприятия пройдут в столице в выходные Пневмония с признаками коронавируса: 209 заболевших, один летальный исход за сутки 246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
В стационарах находятся 2 572 пациента, на амбулаторном уровне – 2 651 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 – в крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Долг по алиментам в размере 1,5 млн тенге наличными выплатил житель столицы
- Коронавирус в Италии: правительство вводит комендантский час
- Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз
- Переехать из других регионов стремятся казахстанцы в село Акмолинской области
- 93 тысячи вакансий было размещено на Электронной бирже труда в октябре
- Республиканская штабная тренировка «Қыс-2020» проводится в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047