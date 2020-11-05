26 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 5 223 человека, среди которых 340 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 2 572 пациента, на амбулаторном уровне – 2 651 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 – в крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.