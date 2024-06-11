26 благотворительных учреждений «с религиозным уклоном» лишила лицензии прокуратура Алматы

В мае 2024 года вступило в законную силу решение об удовлетворении иска прокуратуры к Объединению юридических лиц «Ассоциация благотворительных учреждений „Жібек Жолы“ об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 учреждений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как установлено прокуратурой, фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

— В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений, Духовным управлением мусульман Республики Казахстан меморандум с «Жібек жолы» в одностороннем порядке прекращен. — говорится в сообщении ведомства.

В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства возбуждены уголовные дела (доведение до самоубийства несовершеннолетнего, неисполнения обязанностей по воспитанию, разжигание социальной, национальной, расовой и религиозной розни, литература, признанная судом экстремистской и террористической).

В настоящее время ведется работа по возврату в семьи проживавших в учреждениях детей.