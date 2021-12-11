26 автомобилей вручил полицейским аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан аким области Архимед Мухамбетов вручил ключи от 26 служебных автомобилей участковым инспекторам полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своём посте в сети Instagram аким области, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в Послании народу Казахстана поставил задачи по реформированию полиции. Необходимо внедрить новые форматы работы с населением и перейти на сервисную модель полиции. Ключевым элементом должен стать принцип «полиция в шаговой доступности». Главным приоритетом становится конструктивный общественный диалог, участие граждан в вопросах обеспечения безопасности. На протяжении всех 30 лет Независимости Республики Казахстан особое внимание уделяется эффективной работе правоохранительных органов.













«Ежегодно местными исполнительными органами выделяются средства на материально-техническое обеспечение работы полиции, это 2 млрд тенге. За последние три года для полиции из областного бюджета приобретено 115 автомашин. Одним из условий является поддержка рядовых сотрудников полиции. Выделяются служебные квартиры, а также выплачиваются сотрудникам жилищные пособия. Эту работу продолжим и в следующем году», - заверил глава региона.





В завершение Архимед Мухамбетов поздравил личный состав с наступающим Днем Независимости страны.