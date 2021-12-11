-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 автомобилей вручил полицейским аким Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан аким области Архимед Мухамбетов вручил ключи от 26 служебных автомобилей участковым инспекторам полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил в своём посте в сети Instagram аким области, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в Послании народу Казахстана поставил задачи по реформированию полиции. Необходимо внедрить новые форматы работы с населением и перейти на сервисную модель полиции. Ключевым элементом должен стать принцип «полиция в шаговой доступности». Главным приоритетом становится конструктивный общественный диалог, участие граждан в вопросах обеспечения безопасности. На протяжении всех 30 лет Независимости Республики Казахстан особое внимание уделяется эффективной работе правоохранительных органов.
«Ежегодно местными исполнительными органами выделяются средства на материально-техническое обеспечение работы полиции, это 2 млрд тенге. За последние три года для полиции из областного бюджета приобретено 115 автомашин. Одним из условий является поддержка рядовых сотрудников полиции. Выделяются служебные квартиры, а также выплачиваются сотрудникам жилищные пособия. Эту работу продолжим и в следующем году», - заверил глава региона.
В завершение Архимед Мухамбетов поздравил личный состав с наступающим Днем Независимости страны.
- Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы
- Сколько пациентов с КВИ находятся в реанимации в Атырауской области
- Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
- Вакциной Pfizer привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области
- Создается цифровая платформа для энергоснабжающих организаций – глава «КОРЭМ» Бакытжан Ильяс
- Гендиректор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев: Управление – это взаимоотношения с людьми
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана