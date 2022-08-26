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26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 Августа 2022 08:00

26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

59 лет назад (1963) родился АЮПОВ Мирболат Хайратович - председатель правления АО «Казтелерадио».

Родился в г. Караганде. Окончил Московский инженерно-физический институт, прикладная математика (1986); Карагандинский экономический университет, финансы и кредит (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель, научный сотрудник, старший научный сотрудник КарГТУ (1986-1993); директор коммерческих предприятий ТОО «Шарт», ТОО «Макс555» (1993-1998); директор Карагандинского филиала, вице-президент АО «АЛТЕЛ» (1998-2007); первый вице-президент, и.о. президента АО «АЛТЕЛ» (2007-2012); президент АО «Транстелеком» (2009-2012); управляющий директор АО «Казахтелеком» по мобильной связи (2012-2013); председатель правления АО «Национальный холдинг «Зерде» (2013-2015); генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (2015-2018).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

56 лет назад (1966) родился КАНЫБЕКОВ Сакен Асембекович - председатель правления ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства».

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1988); Международный казахско-турецкий университет им. А. Яссауи, экономист (2003).

Трудовая деятельность: работал в колхозе им. Мичурина Талгарского района Алма-Атинской области (1988); начальник цеха по реализации товаров народного потребления фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1992-1994); заместитель директора по коммерческим вопросам фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1994-1995); заместитель директора ТОО «Заман» г. Алматы (1995-2000); старший менеджер ТОО «Корпорация НИМЭКС» г. Шымкента Южно-Казахстанской области (2000-2001); директор Туркестанского филиала ТОО «Корпорация НИМЭКС», г. Туркестана Южно-Казахстанской области (2001-2005); директор филиала «Шардаринский хлопкоочистительный завод» ТОО «Корпорация НИМЭКС» Южно-Казахстанской области (2005-2006); заместитель акима Мактааральского района Южно-Казахстанской области, аким Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, сотрудник в регионально-организационном отделе Администрации Президента РК (2006-2010); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

55 лет назад (1967) родился ТУМАТОВ Айдарбек Ануарбекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве (с 2019 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству (с 2020 года).

Родился в г. Алматы. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (1993); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2005).

Трудовая деятельность: заместитель начальника отдела валютного управления АО «Казкоммерцбанк» (1993-1994); исполнительный директор ТОО «Даукен» (1994-1998); менеджер Государственного комитета РК по инвестициям (1998-2000); второй секретарь, первый секретарь посольства Казахстана в Турции (2000-2004); начальник управления, начальник отдела департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД Казахстана (2004-2005); первый секретарь Генерального консульства Казахстана в г. Дубай (ОАЭ) (2006-2007); советник посольства Казахстана в ОАЭ (2007-2007); заместитель директора, начальник управления информационно-аналитического департамента МИД Казахстана (2007-2008); советник-посланник посольства Казахстана в ОАЭ (2008-2010); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана (2010-2011); директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана (2011-2019).

48 лет назад (1974) родился ИЛЬЯСОВ Магжан Жанботаулы - постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, переводчик-референт (1996); обучался в США (1994-1995).

Трудовая деятельность: референт, атташе главного управления международных организаций и международных экономических отношений, третий, второй секретарь управления ООН и международных экономических организаций Министерства иностранных дел РК (1996-1999); консультант протокольной службы, главный эксперт, главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК (1999-2007); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2007-2012); советник Президента РК (2012-2013); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2013-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия (2016-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».


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