26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад родился Сакен КАНЫБЕКОВ — председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1988); Международный казахско-турецкий университет им. А. Яссауи, экономист (2003).

Трудовая деятельность: работал в колхозе им. Мичурина Талгарского района Алма-Атинской области (1988); начальник цеха по реализации товаров народного потребления фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1992-1994); заместитель директора по коммерческим вопросам фирмы «Бактлеу» г. Алматы (1994-1995); заместитель директора ТОО «Заман» г. Алматы (1995-2000); старший менеджер ТОО «Корпорация НИМЭКС» г. Шымкента Южно-Казахстанской области (2000-2001); директор Туркестанского филиала ТОО «Корпорация НИМЭКС», г. Туркестана Южно-Казахстанской области (2001-2005); директор филиала «Шардаринский хлопкоочистительный завод» ТОО «Корпорация НИМЭКС» Южно-Казахстанской области (2005-2006); заместитель акима Мактааральского района Южно-Казахстанской области, аким Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, сотрудник в регионально-организационном отделе Администрации Президента РК (2006-2010); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021); председатель правления ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства» (2021-2024); советник министра сельского хозяйства Республики Казахстан (2024); заместитель Председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2024-2025).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

59 лет назад родился Айдарбек ТУМАТОВ — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Султанате Оман

Родился в г. Алматы. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (1993); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2005).

Трудовая деятельность: заместитель начальника отдела валютного управления АО «Казкоммерцбанк» (1993-1994); исполнительный директор ТОО «Даукен» (1994-1998); менеджер Государственного комитета РК по инвестициям (1998-2000); второй секретарь, первый секретарь посольства Казахстана в Турции (2000-2004); начальник управления, начальник отдела департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД Казахстана (2004-2005); первый секретарь Генерального консульства Казахстана в г. Дубай (ОАЭ) (2006-2007); советник посольства Казахстана в ОАЭ (2007-2007); заместитель директора, начальник управления информационно-аналитического департамента МИД Казахстана (2007-2008); советник-посланник посольства Казахстана в ОАЭ (2008-2010); заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана (2010-2011); директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана (2011-2019); чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстана в Иордании (2019-2024); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству (2020-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

52 года назад родился Магжан ИЛЬЯСОВ — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

Родился в г. Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, переводчик-референт (1996); обучался в США (1994-1995).

Трудовая деятельность: референт, атташе главного управления международных организаций и международных экономических отношений, третий, второй секретарь управления ООН и международных экономических организаций Министерства иностранных дел РК (1996-1999); консультант протокольной службы, главный эксперт, главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК (1999-2007); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2007-2012); советник Президента РК (2012-2013); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2013-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия (2016-2020); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (2020-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2022-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

34 года назад родился Мурат КОЖАНОВ — директор Института цифровизации и инноваций Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в 1992 году в городе Караганда. Окончил Карагандинский государственный технический университет; докторантуру в ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва (IT), докторантуру в Doctoral School of Óbuda University (Венгрия). Резервист Президентского молодежного кадрового резерва 2025 года по направлению «Цифровизация».

Трудовая деятельность: заведующий лабораторией, руководитель управления развития IT-проектов, заведующий кафедрой «Кибербезопасность и искусственный интеллект» в Карагандинском техническом университете (2015-07.2025); заведующий кафедрой и координатор цифровых инициатив университетского кластера Карагандинского технического университета (07.2025-2026).

На занимаемой должности с марта 2026 года.